台灣國家卓越建設獎出爐！台南市長黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎

2020年國家卓越建設獎出爐！由台南市長黃偉哲(右2)獲頒國土建設特別貢獻獎，副總統賴清德(左2)23日親自頒獎。(圖/台南市府) 2020年國家卓越建設獎出爐！由台南市長黃偉哲(右2)獲頒國土建設特別貢獻獎，副總統賴清德(左2)23日親自頒獎。(圖/台南市府)

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導) 2020年國家卓越建設獎出爐！由台南市長黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎，副總統賴清德23日親自頒獎。

台南市府新聞稿指出，台南市長黃偉哲積極推動延續性重大建設，努力開創新局，贏得評鑑委員肯定，獲得國土建設特別貢獻獎，黃偉哲從前台南市長，現任副總統賴清德手中接下獎項，意義非凡、殊榮備至。

黃偉哲表示，能代表台南市政府團隊獲得國土建設獎感到非常榮耀，這不是一個人的功勞，而是整體的市府團隊，尤其是市民支持城市的發展。



台南市長黃偉哲獲頒2020年國家卓越建設獎(圖/台南市府)

黃偉哲認為，他只是一個代表人，這個獎項是屬於全台南市的，感謝所有的評審，也感謝賴副總統／前市長市政交棒，一棒接一棒希望市府團隊好好承接這個棒子、承接這個擔子，把接下來的國土發展、城市發展做得更好，讓市民朋友過得更好！

台南市在延續市政發展上，受到國家卓越建設獎評鑑委員肯定的重大建設包含大台南會展中心、亞太國際棒球訓練中心新建工程、新化果菜市場遷建工程、市定古蹟原台南合同廳舍修復工程等。

此外，台南市榮獲肯定的還有都市空間改善，包括永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收（第一期）公共工程、長勝營區市地重劃工程、海安路（府前路-民族路）暨中正路區域景觀改造工程、中西區河樂廣場，以及建構綠色道路路網、景觀改善、交通優化普及、興建停車場、注重學校環境安全、積極重建老舊校舍、營造優質公園及親水環境等。

台南市政府團隊成績斐然，除市長黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎，工務局榮獲最佳施工品質類特別獎、最佳規劃設計類優質獎、最佳規劃設計類金質獎；農業局榮獲最佳規劃設計類卓越獎；水利局榮獲最佳環境文化類卓越獎及優質獎、最佳規劃設計類卓越獎及優質獎。

地政局榮獲最佳環境文化類金質獎、最佳規劃設計類金質獎；交通局榮獲最佳管理維護類特別獎、最佳管理維護類優質獎、最佳規劃設計類金質獎；都發局榮獲最佳都市更新類卓越獎；消防局榮獲最佳環境文化類金質獎；佳里國小榮獲最佳環境文化類金質獎。