超夯！台北國際烘焙展主打宅經濟、後疫情商品　首創中秋節主題活動祭優惠

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2020台北國際烘焙及設備展邁入第20年，展覽主打「振興」、「宅家經濟」及「後疫情商品」，首次增設「中秋主題活動區」，許多商品不僅提供試吃也祭出優惠的展場價，將於7/30台北市南港世貿二館登場。

2020台北國際烘焙由台北市糕餅商業同業公會主辦，為振興烘焙業搶攻振中秋商機首次成立「中秋主題活動區」，加上宅經濟興起，也推出小家電搶攻烘焙DIY市場，此外，後疫情商品區更可見人工智能辨識結帳烘焙業的新科技應用。



23日記者會上貴賓合影，左起：李亭香執行長李佳陽、展昭國際企業股份有限公司總經理林茂廷、經濟部工業局主任秘書陳佩利、台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓、台北市糕餅商業同業公會名譽理事長高垂琮、台北市糕餅商業同業公會謝介倫主委、Miss V Bakery負責人黃于玲(圖/主辦單位)

台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，疫情嚴重衝擊烘焙產業，許多伴手禮業者甚至於疫情期間業績掉到只剩下1-2成，原先要在3月舉辦的台北國際烘焙暨設備展也因疫情延後到7月底舉辦。

周正訓強調，為了要振興烘焙伴手禮產業，本次首度調整展覽方向，B2C和振興烘焙業將列為展覽重點之一。此外，展區內將設立「中秋主題活動區」，透過體驗行銷刺激消費，率先搶攻中秋月餅禮盒市場；另外，後疫情趨勢也讓外送與宅家DIY烘焙越來越熱門，這次也會規劃專區闡述烘焙業未來新趨勢。

宅家經濟正夯小家電搶攻烘焙DIY市場

受疫情衝擊，消費者減少出門，帶動外送與宅家經濟蓬勃發展，嘉儀企業股份有限公司推出的韓國ALLDA全能料理機，可用旋轉刀片攪拌切碎揉捏食材，還有一鍵功能方便揉麵團、清洗，「一鍋多用」符合後疫情懶人料理趨勢；佳盈實業有限公司的蒸氣烘烤爐－パンの鍋，首次亮相發表，蒸、烤、煎、燉、烘焙、氣炸、發酵、解凍一機搞定。簡單又全能的料理設備，方便平常沒有下廚料理習慣的消費者使用，將是後疫情時代商品的重點。

後疫情商品! 人工智能辨識結帳烘焙業新科技應用

後疫情時代，仍須維持安全社交距離，政府也鼓勵電子支付，減少現金支付。創意引晴股份有限公司(Viscovery)的後疫情商品-「麵包AI影像辨識結帳系統」取代人眼辨識麵包進行結帳，顧客僅需將麵包放到結帳櫃台上，由電腦一秒自動辨識麵包品項、數量與價格，即能輕鬆完成結帳。

目前已與85度C美國門市合作，為全美第一家使用AI影像辨識麵包自助結帳系統的麵包店；此外，目前也與一之軒合作，成為全台首度使用AI影像辨識技術，輔助店員加速結帳的麵包店，後疫情時代烘焙店導入人工智能，也讓烘焙業數位轉型往前邁進。

必逛中秋主題活動區

本屆烘焙展首創「中秋主題活動區」，是此次展覽中必逛的展區，參與包括百年漢餅店-李亭香、陳允寶泉、鄭興珍；以及烘焙名店-丹麥之屋、法蘭司、喜豐香、二和珍、拉菲樂、丹蜜爾等；而烘焙複合式名店Miss V Bakery及營造中秋烤肉氛圍的巧克熊餐車，則都是首次參展。

熱門店家商品，搶先於23日的記者會上曝光！百年漢餅店-李亭香推出中西合併的花漾伯爵小謝籃，，內含金錢龜、蛋黃酥、寶柚兔、花漾綠豆糕，加上花漾伯爵奶茶酥與唐寧伯爵茶包，原價680元，展場價580元；首次參展的Miss V Bakery主推創新月餅「烏魚子綠豆椪司康月餅」(內含烏魚子綠豆椪、蛋黃酥)，原價450元，展場價399元(限量60盒)；鹿港百年餅舖鄭興珍推出「黑金酥」，黑金酥巧克力皮加上土鳳梨內餡，展場獨賣一盒4入200元(額外再送2顆)送完為止（口味造型隨機）。

「月餅DIY區」師傅教你做月餅，親身體驗製作過程；「外送經濟區」則展示烘焙業與外送的連結，透過烘焙業的市場開發與數位轉型之展示，讓民眾可以更加瞭解烘焙業的與時俱進。

詳情請前往官網及臉書查詢