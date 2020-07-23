美中交惡延燒外館 中國駐舊金山館處遭控窩藏要犯

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美中關係沒有最壞，只有更壞。才剛傳出美國勒令中國駐休士頓總領事館於72小時內關閉之驚人消息，今日又爆出，舊金山駐處也被鎖定，遭控窩藏中國解放軍要犯。

22日晚間，位於德州的中國休士頓館處傳出失火，消防人員不得其門而入，館內疑似忙著「銷毀文件」，燒得太旺驚動消防隊，消息一出外界譁然。美聯社報導，此因美國國務院指該館涉嫌竊資，受害者包括德州農工大學以及德州大學安德森癌症中心，遂下令該館關門。

專家指，此舉殺個中國措手不及，實為罕見，只給這麼短的期限，顯然帶有羞辱意味。

無獨有偶，中國駐舊金山領事館也成了這波掃蕩的對象，CNN報導，美國聯邦調查局（FBI）懷疑該館庇護了中國籍研究人員唐娟（音譯，Tang Juan）。該女子涉嫌造假簽證資料，隱匿解放軍背景，以生物研究之名進入美國，目前遭到通緝中，藏身地點直指舊金山駐處。

檢方認定她是解放軍滲透美國行動的幹員之一，在軍方授意下，伺機竊取資料。證據顯示，中國官方會協助安排這些人員離開美國，並在離境前湮滅罪證。甫於上個月，另一名解放軍間諜王新（音譯，Xin Wang），就是在洛杉磯準備搭機前往天津時遭到逮捕，他於2019年入境美國，名義是醫學研究。