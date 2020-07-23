新北推在地特色雙語 英速魔法學院飄茶香

新北坪林為茶鄉，新北市英速魔法學院闊瀨校區特別結 合在地特色，規劃茶染雙語課程，一方面讓學生體驗茶的文化， 也一併學習到茶業結合藝術之創作， 讓學生在漫長的暑假仍然不忘英語文學習活動。

109年度夏季活力營在闊瀨與興福校區舉辦， 於109年7月20日開始，8月7日結束，總計12梯次， 外師將童軍及戶外教育融入課程， 帶著參加學生到校區附近的校園中觀察植物、泡泡足球、攀樹、 小小茶農體驗與茶染等課程，透過動手實作親近大自然， 讓孩子們習慣「全英語」的學習，並勇敢地「說」英語。

教育局張明文局長表示，因應2030雙語國家政策，新北市將從雙 語校園做起，過去新北市有良好的雙語教育基礎，未來將更重視「 生活化英語」的推動，特別是新北市有需多在地特色， 希望雙語課程能夠與生活脈絡結合，達到生活英語化、 英語生活化的目標。 這次英速魔法學院闊瀨校區的暑期營隊課程與坪林當地的茶藝做結合 ，讓孩子在在浸潤式的全英語學習中，用英語學習新北市特色文化， 亦能從在地課程中，培養學生珍惜自然資源、全球在地化的視野。

海山國小黃珮婕小朋友表示， 這次能參加到闊瀨營隊裡的茶染課程覺得非常開心， 學到坪林的特色是產茶，也知道茶除了可以喝以外， 還有染色的功效，更學到茶染流程跟不同圖案的英文； 另外江翠國小馮習悅小朋友也分享，經過老師的解說， 學會茶染的技巧，迫不及待想趕快看到茶染作品， 帶回家跟家人分享。

教育局表示，今年因應疫情， 特別將以往5天4夜的英速魔法學院夏令營課程調整為2天不過夜的 精華課程，除了實體營隊，新北市也提供外師線上夏令雙語營， 將結合新北市推動雙語CLIL(Content and Language Integrated Learning)的理念，召集本市25位雙語外師， 整合學科及語言規劃「環遊慶典雙語營」、「生存之戰雙語營」、「 安全優先雙語營」、「樂活動物雙語營」、「綠色樂活雙語營」、「 時間旅人雙語營」不同主題之線上課程，不須額外報名或繳交費用， 全市國小學童都可以隨時隨地線上與外師一起上課， 在生活情境中自然運用英語， 歡迎民眾至本市國小教育資源網平台點選並瀏覽課程（https: //elem.ntpc.edu.tw/）。