2020富邦盃台灣12強 少棒生力軍強勢出擊！

原定2月12日開打的「2020富邦盃台灣12強少棒大賽」 因受新冠肺炎影響，延後舉辦，隨著台灣在防疫上陸續解封， 這個少棒界的指標性賽事即將在7月29日至8月2日於新北市重新 球場恢復舉辦。邀請來自全台12支少棒強隊， 於賽事中爭奪台灣最強少棒隊的稱號。

比賽因原場地進行整修，改至重新及觀山棒球場舉行，硬式組12支 參賽球隊分別為北市東園、北市福林、新北興穀、桃園龜山， 桃園仁善、桃園大勇、桃園中平、新竹關西、台中大仁、高雄中正、 台東豐田、台東卑南，軟式組則由北市建安、北市龍山、新北新埔、 新北大豐、新北土城、台東長濱等六支球隊參與， 這些全台棒球界最強新世代將一同角逐冠軍金盃。

富邦金控長期支持國內棒球運動，從基層少棒，青棒、 成棒一路到職棒，都有富邦相挺！自1993年起贊助國立臺灣體育 運動大學的「富邦公牛隊」，至今已有28年；2016接手富邦悍 將棒球隊，正式進軍中華職棒！同時致力於打造富邦悍將主場「 新莊棒球場」成為台灣指標性的棒球場。

在基層棒球部分，富邦自2013年起開始贊助臺北市基層棒球運動 ，2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，至今已邁向第六年， 是國內首場以12強排名進行邀請的少棒賽事， 更延續威廉波特前哨戰的特色。首屆參賽的選手李展毅及2016年 參賽的黃勇傳持續活躍於青棒，2019年獲邀參加富邦首創台灣青 棒明星賽事「富邦U18明日之星大賽」，並在今年U18亞青中華 培訓隊中嶄露頭角，入選第二階段培訓名單！ 除展現富邦盃少棒賽的前瞻性， 更是富邦長期深耕基層棒球成果的展現。

富邦金控期許以正向的力量，鼓勵所有的基層棒球選手們持續前進， 在棒球這條路上走得更長更遠！值此世界疫情嚴峻時， 更感謝台灣仍能給予少棒選手一展身手的舞台，展現對棒球的熱愛， 也邀請民眾於比賽期間到場一同替小選手們加油！

賽事將於7月29日在重新球場及觀山棒球場展開五天的激戰， 預計將於8月1日、2日將進行四強及冠軍戰，MOMO TV將負責轉播，同時Yahoo TV、Yahoo運動粉絲團、中華棒協粉絲團皆可收看得到賽事 ，將為沒辦法到場的民眾提供最快速的轉播服務， 同時主辦單位也準備了抽獎活動，鼓勵收看賽事轉播， 詳細辦法請密切注意官方粉絲團，一起為台灣棒球最強新世代加油。