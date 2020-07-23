2020富邦盃台灣12強 少棒生力軍強勢出擊！

原定2月12日開打的「2020富邦盃台灣12強少棒大賽」因受新冠肺炎影響，延後舉辦，隨著台灣在防疫上陸續解封，這個少棒界的指標性賽事即將在7月29日至8月2日於新北市重新球場恢復舉辦。邀請來自全台12支少棒強隊，於賽事中爭奪台灣最強少棒隊的稱號。
比賽因原場地進行整修，改至重新及觀山棒球場舉行，硬式組12支參賽球隊分別為北市東園、北市福林、新北興穀、桃園龜山，桃園仁善、桃園大勇、桃園中平、新竹關西、台中大仁、高雄中正、台東豐田、台東卑南，軟式組則由北市建安、北市龍山、新北新埔、新北大豐、新北土城、台東長濱等六支球隊參與，這些全台棒球界最強新世代將一同角逐冠軍金盃。
富邦金控長期支持國內棒球運動，從基層少棒，青棒、成棒一路到職棒，都有富邦相挺！自1993年起贊助國立臺灣體育運動大學的「富邦公牛隊」，至今已有28年；2016接手富邦悍將棒球隊，正式進軍中華職棒！同時致力於打造富邦悍將主場「新莊棒球場」成為台灣指標性的棒球場。
在基層棒球部分，富邦自2013年起開始贊助臺北市基層棒球運動，2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，至今已邁向第六年，是國內首場以12強排名進行邀請的少棒賽事，更延續威廉波特前哨戰的特色。首屆參賽的選手李展毅及2016年參賽的黃勇傳持續活躍於青棒，2019年獲邀參加富邦首創台灣青棒明星賽事「富邦U18明日之星大賽」，並在今年U18亞青中華培訓隊中嶄露頭角，入選第二階段培訓名單！除展現富邦盃少棒賽的前瞻性，更是富邦長期深耕基層棒球成果的展現。
富邦金控期許以正向的力量，鼓勵所有的基層棒球選手們持續前進，在棒球這條路上走得更長更遠！值此世界疫情嚴峻時，更感謝台灣仍能給予少棒選手一展身手的舞台，展現對棒球的熱愛，也邀請民眾於比賽期間到場一同替小選手們加油！
賽事將於7月29日在重新球場及觀山棒球場展開五天的激戰，預計將於8月1日、2日將進行四強及冠軍戰，MOMO TV將負責轉播，同時Yahoo TV、Yahoo運動粉絲團、中華棒協粉絲團皆可收看得到賽事 ，將為沒辦法到場的民眾提供最快速的轉播服務，同時主辦單位也準備了抽獎活動，鼓勵收看賽事轉播，詳細辦法請密切注意官方粉絲團，一起為台灣棒球最強新世代加油。