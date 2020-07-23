《新北市文化》季刊「C」睛出擊 盛大改版起跑派對

《新北市文化》季刊大改版！新北市政府文化局表示， 第36期夏季號起由前《Shopping Design》、《小日子》創刊總編輯黃威融統籌企畫， 憑著多年來的編輯經驗，以國際視野與規格製作， 讓在地文化刊物更接地氣、更好看。

為了慶賀改版，在《新北市文化》季刊第36期出刊前兩週的週 六午後，總編輯黃威融，與接下來四期撰稿人、 文化人共四十人聚首，一起交換意見及分享對於新北生活的經驗， 期望帶給大家更好看的文化刊物。

黃威融在聚會上以「新北女婿」身分現身說法， 透露製作這份刊物的完整心路歷程， 現場提供來賓搶先試讀最新一期電子版本部分內容。 他首度揭示未來四期主題：新北群山、閱讀、寺廟與跨文化， 並說明改版刊名主視覺的意涵，「C代表Culture」， 希望這份刊物不只在文青咖啡館流傳，期待觸及市民生活， 每一期的內容，不只是紙面上的文章呈現，更透過網路和社群分享， 傳遞這座城市的文化故事。

改版後的36期以「走向新北群山」為主題企劃， 結合近年來登山風潮，提供市民和新北群山接近的理由， 鼓勵大家認真看待生活周遭的新北郊山，邀請國內十多位作家、 藝術家及不同領域的文化人撰稿。

其中評論家詹偉雄、畫家吳松明、藝術家姚瑞中、 文字工作者鄒欣寧和駱亭伶、 忠泰美術館總監黃姍姍等撰稿者親臨現場， 除了分享他們與季刊的愉快合作， 也從他們的新北生活與創作經驗出發，分享如何觀察身旁的山， 轉化成創作的養分，成就動人的作品。席間，文策院院長胡晴舫， 台灣搖滾樂之父倪重華，知名球評曾文誠、文化人番紅花和韓良憶、 旅遊達人工頭堅，編輯圈老戰友李取中等人驚喜現身， 為刊物新風貌的誕生加油打氣，並提出建議與實戰心得。

為了提升季刊的閱讀率，黃威融提及，未來出刊不再限於印刷形式， 更透過實體或網路社群擴散。本期將在9月12日由作家劉克襄帶領 編輯團隊與讀者走訪新店和美山，親身體驗本期封面重點特輯， 實踐「城市裡的小山美學」。也讓新北市居民與讀者能將紙上文字， 化為實體行動，真正去走進山，閱讀山，感受山。