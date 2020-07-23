《新北市文化》季刊「C」睛出擊 盛大改版起跑派對

照片來源：新北市政府文化局提供
照片來源：新北市政府文化局提供
《新北市文化》季刊大改版！新北市政府文化局表示，第36期夏季號起由前《Shopping Design》、《小日子》創刊總編輯黃威融統籌企畫，憑著多年來的編輯經驗，以國際視野與規格製作，讓在地文化刊物更接地氣、更好看。
為了慶賀改版，在《新北市文化》季刊第36期出刊前兩週的週六午後，總編輯黃威融，與接下來四期撰稿人、文化人共四十人聚首，一起交換意見及分享對於新北生活的經驗，期望帶給大家更好看的文化刊物。
黃威融在聚會上以「新北女婿」身分現身說法，透露製作這份刊物的完整心路歷程，現場提供來賓搶先試讀最新一期電子版本部分內容。他首度揭示未來四期主題：新北群山、閱讀、寺廟與跨文化，並說明改版刊名主視覺的意涵，「C代表Culture」，希望這份刊物不只在文青咖啡館流傳，期待觸及市民生活，每一期的內容，不只是紙面上的文章呈現，更透過網路和社群分享，傳遞這座城市的文化故事。
改版後的36期以「走向新北群山」為主題企劃，結合近年來登山風潮，提供市民和新北群山接近的理由，鼓勵大家認真看待生活周遭的新北郊山，邀請國內十多位作家、藝術家及不同領域的文化人撰稿。
其中評論家詹偉雄、畫家吳松明、藝術家姚瑞中、文字工作者鄒欣寧和駱亭伶、忠泰美術館總監黃姍姍等撰稿者親臨現場，除了分享他們與季刊的愉快合作，也從他們的新北生活與創作經驗出發，分享如何觀察身旁的山，轉化成創作的養分，成就動人的作品。席間，文策院院長胡晴舫，台灣搖滾樂之父倪重華，知名球評曾文誠、文化人番紅花和韓良憶、旅遊達人工頭堅，編輯圈老戰友李取中等人驚喜現身，為刊物新風貌的誕生加油打氣，並提出建議與實戰心得。
為了提升季刊的閱讀率，黃威融提及，未來出刊不再限於印刷形式，更透過實體或網路社群擴散。本期將在9月12日由作家劉克襄帶領編輯團隊與讀者走訪新店和美山，親身體驗本期封面重點特輯，實踐「城市裡的小山美學」。也讓新北市居民與讀者能將紙上文字，化為實體行動，真正去走進山，閱讀山，感受山。