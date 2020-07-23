四健會露營活動盛大登場 學員團結一心互助合作

新北市109年度四健會露營大會暨作業組比賽，今( 23)日上午於新北市農會文山農場熱鬧登場， 各農會四健會學員齊聚一堂交流切磋，比技術也拼合作， 展現努力與智慧的成果。

新北市政府農業副局長徐開宇表示，農業在未來是相當重要的產業， 新北市擁有聞名全國的包種茶、綠竹筍、 萬里蟹等多項優質農漁特產品優勢， 期許未來有更多青年加入四健會，為新北農產業注入新活力， 新北市政府也積極為農產開拓新通路，讓優質農產品創造更高價值。

四健會成立目的為培養優秀農村青年，教導學子們科學與公民素養， 並培養「從工作中學習」的精神。所謂的「四健」即是指「手、腦、 身、心」4部分，代表「健全雙手、健全頭腦、健全身體、 健全心胸」，藉由雙手親自操作，透過深刻思考、互相討論、 詳實紀錄的方式，學習專業知識與技能，並以「精益求精」 為座右銘，讓青少年從活動過程中學習農業、認識自己的家鄉， 瞭解在地的人文風情，並將所學深根於家鄉，回饋於地方。

本次露營大會為農會四健會ㄧ年一度盛事，今日集結來自本市各農會 132位四健會學員共同參加，進行現場野炊， 讓學員發揮平日鍛鍊出的野外生活技巧煮出各式美食， 本次活動特別提供本市小農鮮舖有機農產品作為野炊食材， 有農業局及有機驗證雙重把關，讓參加會員煮得開心也吃得安心。 此外本次大會也舉辦作業組比賽， 透過各農會派員闡述參加作業組織的學習過程與心得感想， 讓學員展現平時作業組努力成果，也反思過程中的收穫， 富含教育意義。

新北市農會理事長林溪水表示，今日除了野炊與搭帳活動， 晚上還有營火晚會，讓各四健會學員彼此盡情交流， 而明天將舉辦農業闖關活動，本次打破各農會別限制，由3個不同農 會編成一組參加比賽，以最快速度通過11道關卡， 不僅考驗會員能力與智慧， 更需要與來自不同農會的學員攜手合作完成任務， 體現四健會團結合作精神。