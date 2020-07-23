感念婆婆和媽媽病榻使用復康巴士 張愉羚偕父親和先生捐第2輛回報

張愉羚（左2）偕父親張文國（左3）和先生孫宏斌（左1）捐第2輛復康巴士 由副市長謝政達（右3）、社會局長張錦麗（右2）、交通局...
張愉羚（左2）偕父親張文國（左3）和先生孫宏斌（左1）捐第2輛復康巴士 由副市長謝政達（右3）、社會局長張錦麗（右2）、交通局副局長林麗珠代表受贈（右1）。(照片來源：新北市政府社會局提供)
新北市三重區民張愉羚，23日上午偕同父親和先生捐贈第2輛復康巴士給新北市政府，由副市長謝政達代表受贈。張愉羚100年為感念婆婆生病期間曾搭乘復康巴士洗腎兩年，捐出第一輛；這回因媽媽久病纏身，她向城隍爺和佛菩薩祝禱，媽媽終於脫離苦痛，兼有感於兒虐事件頻傳，因此再度捐贈，期許社會能多點正向力量。
張愉羚目前在國泰人壽擔任行銷總監，她從基層業務員做起，因服務親切，待人誠懇，處處為保戶著想，因此20餘年來業績蒸蒸日上，她也投入社會公益，目前是上繽獅子會副會長。
張愉羚由父親張文國和先生孫宏斌陪同一起捐贈，她表示，父親從小對她的教育都是鼓勵，她記得國中升學班時有次數學考不好，被老師「竹條炒肉絲」，回到家怕再挨罵，父親竟然給她500元還有一杯啤酒，要她喝了以後趕緊去睡覺，明天再起來好好用功讀書，以此激勵她，令她難忘。
張愉羚表示，母親中風18年，悉由父親細心照料，她曾為了經濟問題是否再生育而煩惱，母親告訴她：「孩子會自己帶水米來！」因此後來連生了5個，母親常說，不管遇到什麼挫折，一定要堅強向前看。
張愉羚說，母親長年清口茹素，看到電視新聞上虐兒案件頻傳，總是不捨，因此她與先生除了認養家扶中心10個孩子外，也決定再捐贈1輛復康巴士，以感念母親的教誨。
張愉羚由國際獅子會300A2區總監黃美麗、上繽獅子會長秦鈴嫣、國泰人壽北一區協理王寒松等人陪同捐贈。副市長謝政達表示，張愉羚藉由對婆婆和媽媽的感念，前後捐出2輛復康巴士，造福身障者和失能長輩。社會局長張錦麗則表示，這是新北市第566輛，感謝張愉羚一家人的愛心。