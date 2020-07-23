感念婆婆和媽媽病榻使用復康巴士 張愉羚偕父親和先生捐第2輛回報

新北市三重區民張愉羚， 23日上午偕同父親和先生捐贈第2輛復康巴士給新北市政府， 由副市長謝政達代表受贈。 張愉羚100年為感念婆婆生病期間曾搭乘復康巴士洗腎兩年， 捐出第一輛；這回因媽媽久病纏身，她向城隍爺和佛菩薩祝禱， 媽媽終於脫離苦痛，兼有感於兒虐事件頻傳，因此再度捐贈， 期許社會能多點正向力量。 張愉羚目前在國泰人壽擔任行銷總監，她從基層業務員做起， 因服務親切，待人誠懇，處處為保戶著想， 因此20餘年來業績蒸蒸日上，她也投入社會公益， 目前是上繽獅子會副會長。 張愉羚由父親張文國和先生孫宏斌陪同一起捐贈，她表示， 父親從小對她的教育都是鼓勵， 她記得國中升學班時有次數學考不好，被老師「竹條炒肉絲」， 回到家怕再挨罵，父親竟然給她500元還有一杯啤酒， 要她喝了以後趕緊去睡覺，明天再起來好好用功讀書，以此激勵她， 令她難忘。 張愉羚表示，母親中風18年，悉由父親細心照料， 她曾為了經濟問題是否再生育而煩惱，母親告訴她：「 孩子會自己帶水米來！」因此後來連生了5個，母親常說， 不管遇到什麼挫折，一定要堅強向前看。 張愉羚說，母親長年清口茹素，看到電視新聞上虐兒案件頻傳， 總是不捨，因此她與先生除了認養家扶中心10個孩子外， 也決定再捐贈1輛復康巴士，以感念母親的教誨。 張愉羚由國際獅子會300A2區總監黃美麗、 上繽獅子會長秦鈴嫣、國泰人壽北一區協理王寒松等人陪同捐贈。 副市長謝政達表示，張愉羚藉由對婆婆和媽媽的感念， 前後捐出2輛復康巴士，造福身障者和失能長輩。 社會局長張錦麗則表示，這是新北市第566輛， 感謝張愉羚一家人的愛心。