【台灣錢櫃大火燒出弊案 】涉收賄北市建管處公務員、陳屍南湖大橋下　初判無外力介入

錢櫃大火釀多人死傷，為避免悲劇重演，台北市消防局7月2日舉辦KTV公安動態暨消防搶救演練。中央社檔案照片 錢櫃大火釀多人死傷，為避免悲劇重演，台北市消防局7月2日舉辦KTV公安動態暨消防搶救演練。中央社檔案照片

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市消防局今天(23日) 下午1時45分獲報，指南湖大橋段的基隆河驚見一具浮屍，經查死者身分為涉收賄案的台北市建管處人員曾華崇，據知家屬昨(22日) 晚就發現他失蹤，警方初判無外力介入。

北市消今天下午獲報指基隆河發現一具年約6旬的男浮屍，經打撈後以身上健保卡確認死者身分，為涉及電梯安檢收賄案的北市建管處公務員曾男。

據了解，曾男家屬昨晚就發現他失蹤，今天上午也到建管處告知此事，不料今天下午就接獲噩耗。

警方初步判斷，排除有外力介入情形。

台北市建管處曾姓、周姓公務員涉收賄，各以60萬元、10萬元交保，對於曾華崇稍早被發現陳屍在南湖大橋下。台北市副發言人黃瀞瑩表示，曾華崇因遭調查承受極大壓力。

黃瀞瑩說，曾華崇近期遭調查、媒體關注報導，承受極大壓力，對此不幸，台北市政府表達遺憾、哀悼，將協助家屬處理相關善後事宜。

台北市建管處曾華崇與另一名周姓公務員涉嫌收賄，護航KTV業者取得菜梯使用許可證，或協助掩護電梯檢查不實事項，周男10萬元交保、曾華崇60萬元交保。

而台北市長柯文哲對此也大發雷霆，要藉此整頓建管處，將調整處長張明森、副處長史維斌及負責科長職務，並指未來再發生類似事件，將採連坐法懲處。

建管處17日召開人評會，曾華崇記過2次，其他承辦人員或督導長官則處以申誡或記過，張明森則自請處分，相關涉案人員已調整職務。

北市建管處曾姓公務員涉收賄協助掩護電梯檢查不實遭北檢聲請羈押，台北地方法院16日裁定新台幣60萬元交保，北檢不服提起抗告。台灣高等法院20日駁回抗告，曾男交保確定。

《自由》報導稱，原被檢方聲押禁見的曾華崇，因認罪獲法院裁定60萬元交保確定，全案朝行、受賄等貪污重罪方向偵辦。

另有媒體報導指，台北市建管處人員涉收賄，北市電梯檢測造假，總統府也遭殃；建管處21日晚澄清，總統府和立法院電梯安檢合格，且建立四級品管制度把關，相關維護保養非建管處派員檢測。

中央社21日引述鏡周刊報導，電梯故障造成死傷事件頻傳，台北地檢署指揮調查局查出台北市政府建管處人員長期收賄，放水讓未通過檢驗的電梯取得使用執照，全市電梯或汽車升降梯恐都面臨安全疑慮，且業者連總統府的電梯維修數據也造假，置正副元首安危於不顧。

報導還指出，立法院電梯也爆有問題，今年(2020年) 5月有立委的女兒受困約20分鐘，民進黨立委趙天麟6年前也曾受困立法院中興大樓電梯內。

對此，建管處21日晚發布新聞稿表示，昇降設備的維護保養應由管理單位自行委託專業廠商辦理，並製作維護保養紀錄表，此階段非由建管處派員檢測。

同時針對報載個案，建管處也說明，總統府中央梯於去年(2019年) 7月由台灣停車設備暨昇降設備安全協會派員排定抽檢，經檢測為零件缺失，當天就由保養廠商立即更換改善完畢，複查合格。

其次，立法院中興大樓（台北住宿會館）今年5月間發生電梯故障，但未通報建管處，此案於建管處四級品管制度下發現保養紀錄載有應換零件紀錄，因未立即更換導致故障，經更新零件已恢復正常使用。

至於世新大學電梯夾人事件，建管處說，經檢察官會同台北市勞檢處及世新大學現場勘驗，確認屬人為作業疏失，並非昇降設備故障。

建管處提到，星聚點復興店經台北市消防局通報其菜梯不符規定，經建管處勒令停用，業者已依法補辦檢查並取得使用許可證。

對於檢調近日偵辦電梯檢查不實一案，建管處表示，將全力配合司法調查，且此案承辦人員及督導長官已就其行政部分究責，分別處以申誡及記過等處分。