哈利波特20周年紀念！台灣版奇幻封面出爐　27日開放預購　線上分享金句獲折價劵

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 「哈利波特繁體中文版20週年紀念版」由台灣插畫家操刀精美封面，貓頭鷹嘿美、九又四分之三月台、霍格華茲特快車接躍然紙上，將於27日開放預購。

去去，武器走！今年(2020)適逢《哈利波特》系列繁體中文版出版20週年，負責的皇冠文化集團將推出新封面設計，邀請到台灣知名插畫家Krenz和Loiza，設計全系列一到七集的封面。

皇冠文化集團23日發表第一集的書封設計，由自由插畫家Krenz繪製，其對於光影和色彩的處理，清新中帶點奇幻風格，高超的透視技巧，讓遠景大圖開闊而大氣，出版社透露，寄出Krenz的作品給經紀公司之後，連版權部都公認超級難取悅的他們，也以從未有過的速度馬上回覆非常喜歡，希望能合作。

皇冠文化集團說明，第一集《哈利波特：神秘的魔法石》封面繪製讀者們再熟悉不過的九又四分之三月台標誌、霍格華茲特快車、行李推車等。此外，Krenz另外畫了一張大彩圖，用做七集的書背接圖，該圖可見哈利波特騎在掃帚上和嘿美飛向霍格華茲。

出版社說，紀念版書籍封面是20週年團隊沒日沒夜好幾天的奮鬥史，更多細節將於後續封面幕後專文揭露，像是大家感興趣的插畫人選如何決定？為什麼不畫人物？羅琳經紀公司怎麼說？

「哈利波特繁體中文版20週年紀念版」將於27日開放預購，「哈利波特‧金句大賞」活動自即日起於8月5日線上舉行，分享書中讓你念念不忘的金句跟原因，將有機會獲得新台幣100元的E-Coupon。



(來源/皇冠文化集團臉書)