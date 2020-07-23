【武漢肺炎】台灣疫情趨緩　紡織防疫國家隊慘遭政府「砍單」、有苦難言

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣疫情趨緩，政府大減防護衣、隔離衣訂單，身為國家隊之一聚陽董事長周理平現身說法；他認為，政府整體決策過程有「瑕疵」，但必須肯定政府嘗試補救的努力，未來如果疫情再起，聚陽依舊全力配合生產。

今年(2020年) 2月底台灣疫情處於緊張之際，政府借助產業界力量，找來儒鴻、聚陽、台南企業、衛普、薛長興、南六等生產防護衣/隔離衣；其中，聚陽是第1家承接最高等級P3防護衣的成衣廠，吸引總統蔡英文與副總統賴清德登門參訪；足見紡織業在疫情中，寫下漂亮戰績，被譽為紡織業防疫國家隊。

中央社21日引述聚陽董事長周理平說，第一時間看到防護衣訂單從900萬件砍到236萬件，「數量怎麼差這麼多」；隔離衣本來規劃總件數1700萬件，最後砍到剩1300萬件。

因為政府追加訂單，「大家（廠商）配合之下，產線多拉、機器多買、原料多訂」，突然被調節訂單，必須承擔損失，當然心裡會不好受。

不過他強調，被砍單的同時，經濟部工業局立刻處理，從4月到現在持續找廠商開會商討對策，甚至找貿易局、貿協與外交部一起想辦法。

聚陽董事長周理平。中央社

目前提出三大方案包括:

第一，政府吃下多餘產能，以「政府對政府」（G2G）方式銷售；

第二，透過政府搭建商機平台，促成企業對企業（B2B）方式協助外銷，同時規劃補助業者申請當地認證費用。

第三方案則是衛福部、工業局與業者協商後，由衛福部傾向挪出3.2億元補償廠商材料、設備等損失，現階段紡織國家隊等待政府拍板定案。

然而，外銷看似容易，執行過程困難重重。周理平點出最大痛點。

他說，醫材認證採屬地主義，若是要銷歐盟，必須先取得CE認證，美國則是AAMI標準。

由於各國認證檢驗項目不盡相同，台灣無須檢驗的項目，在歐洲或美國可能列為檢驗範圍；換言之，能否順利取得各國醫材市場「入場券」，恐怕是未知數。

目前政府正在盤點各國針對防護衣/隔離衣檢測項目，希望從中找到有機會外銷的國家。

不過紡織業者普遍認為，前兩案很難解決當前困境。

周理平認為，當初政府對於防護衣/隔離衣決策過程是有瑕疵，「你回想看看，防護衣900萬件，台灣根本無法消化」，但是平心而論，政策雖有疏失，可是補救精神要給予肯定。

若疫情再起，聚陽會再次接收徵召嗎？

周理平毫不猶豫說，「當然」，這是救人救命的物資。

有關防護衣/隔離衣遭政府砍單，業者盼望協助的問題，衛福部回應，先爭取海外拓銷，若外銷途徑難走，才來思考補償業者損失；經濟部表示，已啟動輔導機制，將協助產業取得外銷醫材認證。

年初爆發肺炎疫情，各國醫療物資短缺，在政府號召協助下，口罩、防護衣國家隊等隨即成軍，當時政府過度樂觀防護衣/隔離衣需求量，隨著疫情減緩，大幅調節訂單，衍生出紡織國家隊的損失，目前紡織業期盼，政府能夠適度補償。

中央流行疫情指揮中心物資組長蔡壽洤21日下午表示，為了協助業者，目前先幫忙爭取行銷海外機會，如果海外訂單有限，政府會針對布料損失等給予相關補償，初步傾向匡列新台幣3.2億元，但還是要先看業者實際投入成本再衡量。

然而，外銷恐怕面臨卡關，經濟部官員受訪時坦言，近期確實收到不少業者反映，醫療產品認證不同，恐怕難出口，目前就技術與法律兩大層面協助業者。

■首先，透過紡織產業綜合研究所，輔導有意外銷的業者提升技術，藉此將防護衣品質達到其他國家要求，以利取得認證、進入市場。

■至於法律層面，經濟部預計7月底舉辦廠商座談會，邀請相關領域法律專家說明規範、申請流程與常見問題，也會邀請已經取得醫材產品認證，並進入海外市場的廠商分享經驗。

官員進一步說明，目前也持續透過外館協助台灣企業與當地政府或企業媒合，只要取得認證後，即可將產品出口至當地。

經濟部官員強調，政府出錢補償業者損失是最後一步，現階段仍是希望開拓外銷市場去化國內多餘產能，若真不行，才會動用經費。

中央社20日引述防護衣國家隊業者表示，政府視疫情狀況下單，台灣因疫情趨緩，訂單量隨之減少，業者尊重政府決定。業者指出，雖然防護衣占整體營收不高，影響有限，但仍盼政府給予實質協助。

台灣防疫有成，防疫國家隊功不可沒；不過，有媒體報導防護衣訂單遭砍4成。

不願具名的防護衣業者表示，政府視疫情狀況下單，由於台灣疫情趨緩，訂單需求量當然也減少，業者尊重政府決定。

業者指出，疫情爆發之際，多數國家祭出醫療物資禁止出口；台灣物料、人工等生產成本高昂，幾乎無利可圖，多數紡織業者以守護台灣為出發，擔心台灣無法進口相關醫療物資，才投入生產防護衣、隔離衣等產品。

另一家不願具名的業者說，防護衣占營收比重不高，僅約1%；先前多了政府下單的防護衣訂單挹注營業額，不過訂單隨疫情趨緩而減少。

紡織大廠儒鴻指出，防護衣訂單陸續出貨，且占比整體產能約3%至4%，比例極低，對儒鴻幾乎沒有影響。

知情人士指出，政府與業者3月開會時，會議記錄上載明政府需要900萬件防護衣與1600萬件隔離衣。政府4月底發出徵用公文時，卻僅需236萬件防護衣與1200萬件隔離衣，形同變相砍單。

他說，業者配合政府政策，投入機械設備、人力，但政府變相砍單，業者有苦難言。

他表示，根據目前了解，經濟部、外貿協會等單位積極與外館接洽，協助業者接外銷訂單。政府也積極輔導廠商通過歐、美醫療認證，但目前僅有少數業者符合國際標準，取得認證約耗時6個月，若業者要將產品外銷還需一段時間。

業者指出，政府防疫有成，在短時間成立防護衣、口罩等國家隊，更成為佳話。不過，業者也期盼在疫情趨緩之際，能夠給予實質協助、保障業者把握商機。