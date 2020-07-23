台北飲冰品大抽查　春芳號、貳樓和108抹茶「大腸桿菌群超標」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市政府衛生局今（23）日公布市售散裝現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料抽驗報告，其中有3間件飲冰品經初、複抽結果都不符衛生標準，分別是春芳號（台北公館店）」的錫蘭紅茶、貳樓餐飲（忠孝東路7段）」的美式咖啡、及108抹茶茶廊（台北復興店）」的抹茶冰沙，衛生局已依法處業者新台幣3萬元。

北市衛生局表示，此次抽驗81件飲冰品（包含咖啡飲料、茶飲料、冰品及食用冰塊），檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初次抽驗計有11件飲冰品不符衛生標準，複檢仍有3件未過關，針對不符規定業者，北市衛生局已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元罰鍰

初、複抽驗皆不符規定的散裝飲冰品，分別是：

春芳號的錫蘭紅茶(含冰塊)：大腸桿菌群43MPN/mL，（標準為10MPN/mL以下） 貳樓餐飲的美式咖啡(含冰塊)：大腸桿菌群460MPN/mL（標準為10MPN/mL以下） 108抹茶茶廊的抹茶冰沙：大腸桿菌群240MPN/mL（標準為100MPN/mL以下）

北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

北市衛生局呼籲消費者，在選購飲冰品時最好多觀察現場製作販售場所環境之衛生、盛裝容器之清潔、有無病媒出沒及冰品原料有無加蓋，以確保購買飲冰品之衛生。