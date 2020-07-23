超夯？台灣網紅蔡阿嘎打造「蔡桃貴」桃園機場捷運主題車站　民眾怒斥：消費孩子！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 桃園大眾捷運推出台灣網紅蔡阿嘎兒子蔡桃貴主題展覽，只要進站就能看到蔡桃貴的成長過程，該展引起網友正反兩面聲浪，有看不下去的網友怒斥「消費孩子」！

桃園捷運（以下簡稱桃捷）新聞稿指出，「蔡桃貴主題車站」已於18日機場捷運A2三重站正式登場，展期長達7個月至明年2月28日，只要刷卡或買票進站就能看到滿滿的台灣最萌網紅蔡桃貴，包含他出生、首本寫真、開設YouTube頻道等過程，開展三天已有上千粉絲參觀。

蔡桃貴為台灣知名Youtuber蔡阿嘎跟李佩潔（二伯）的2歲長子，有「最小網紅」之稱，蔡阿嘎時常在臉書上分享開箱以及孩子成長點滴，全家的人氣都非常高，然而，蔡阿嘎夫婦更於今年3月初因外出遭襲擊登上新聞版面，現在又再度引起網友熱議。

桃捷臉書上發布「全台最可愛捷運站開箱－桃園捷運A2蔡桃貴主題車站」貼文，並附上許多展場照片，車站裡可見蔡桃貴照片、人形立板、遊戲屋等，充滿十分歡樂的氣氛，有網友表示，「很可愛」、「感覺的到大家都很用心」等正面的評價。

然而，該貼文從17日發表至今（23）日下午3點，收到過半網友留言表示憤怒！多數留言直指蔡阿嘎夫婦沒有尊重小孩，更沒有盡到保護孩子的責任，大肆曝光孩子珍貴的成長史很失責，更讓人聯想展覽背後政商之間互惠的利益關係。

有網友怒斥，「做為國家門面之一的機捷，搬出來宣傳的卻是一個只在國內有點名氣的小孩」、「這種不顧及孩子成長和大眾的展真的是莫名其妙。再來是已經拿小孩賺錢了，如此不尊重個體生命發展的事情還要越做越誇張，實在有夠可悲」、「小孩還太小，這樣太高調了，沒必要讓那麽小的孩子曝在螢光幕下，危險」、「菜頭粿是誰？和桃捷何關係? 莫名其妙的展」。

該展雖然慘遭撻伐，但也有網友幽默表示，「直接改名『蔡桃捷』大家各取所需」、「票價降價比較實在！」



（來源：桃捷臉書）