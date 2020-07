亞洲生技大展如期開幕 台灣總統盼共同找出疫情後生技展業新契機

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)為期4天的「2020亞洲生技大展」今(23)日在台北南港展 覽館2館盛大展出,蔡英文總統表示,本次生技大會不僅看到生醫技術的突破,以及生技產業技術的創新表現,近期也有許多新藥陸續成功解盲,期盼透過本次生技展促成國際合作,共同找出疫情後生技展業的新布局和新契機。

總統蔡英文表示,目前全球疫情仍然非常嚴峻的情況下,亞洲生技大會今天能在台灣如期舉行,而且是亞洲今年第一個全球性的生技國際會議,歸功於全國人民和政府的共同努力。

她還說,台灣這一次在防疫工作上的成就,受到國際上的肯定和矚目,透過防疫經驗和物資的分享,相信世界各國也都已經看到「Taiwan can help, and Taiwan is helping」。並期盼透過這次大會,可以進行全球防疫的經驗分享,包括檢驗、藥物,還有疫苗開發的最新進展。台灣這次的防疫成果,也非常樂意分享給所有的國際友人。

蔡英文指出,台灣近兩年執行臨床試驗超過300件,有8成是和跨國大廠合作,顯示國際級的資金和技術也都看好台灣、加碼投資台灣。去(2019)年生醫產業營業額,成長8.7%,成長幅度是近年來的新高,投資總額也超過551億元,相信生醫產業就是台灣的下一個兆元產業。

農委會今年也沒缺席,該會設置的「農業科技館」呼應大會主題「 危難中找尋生機」,聚焦「跨域整合新實力, 生態永續躍國際」,分成「創新科技農業」、「安全安心農業」、「 循環永續農業」及「產業化專區」4大主題專區,共展出30項涵蓋 農林漁牧防檢疫各領域新技術及產學研跨域合作成果。

2020亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)以「危難中找尋生機」 (Finding Cures in the Crisis)為主題,涵蓋全球抗疫、先進療法等5大領域、14場論壇,將是全球疫情中第一場採實體在線(Online+Live),以線下與線上結合的形式舉辦的國際性生技大會。

今年在南港展覽館二館1樓及4樓舉行,共有438家公司,1049個攤位。除以往展區,包含國家館、國際藥廠、精準醫療、細胞及再生醫療外,還有科技部新創團隊共50個團隊參展,更因台灣在抗疫的表現良好,新增國際防疫形象館,並邀請投入防疫的相關廠商一起參展。

