南極冰層消融釋甲烷 恐加劇溫室氣體威脅

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球均溫日漸上升對各地的冰層、冰山帶來深遠的影響，逐漸解凍的冰層帶來新的航線與更多的資源，讓各國蠢蠢欲動，然而另一方面，被冰封在底下的甲烷卻成了未爆彈。對此，科學家近來有了新的發現。

〈路透〉報導，長期以來，科學家一直認為在南極的海床底下潛藏著大量的甲烷，由於甲烷是比二氧化碳還要更強的溫室氣體，許多環保人士擔心，一旦凍土解封，釋出的甲烷將讓全球溫室效應進一步惡化。

2012年時，海洋生物學家Andrew Thurbery在南極洲羅斯海(Ross Sea)海面下10公尺處，發掘了一塊面積達700平方米的「生物覆蓋區」。歷經多年的研究後發現，這個被團隊暱稱為「海洋高速公路」的平面，其實是一群微生物靠著海床洩漏出的微量甲烷，所構築的一個「生活圈」。

該研究被發布於英國皇家協會出版社(Royal Society Publishing)，代表著人類首次確認南極洲海床有甲烷外洩，引發外界關注。

由於過去對海洋甲烷的研究都聚焦在深度介於200米到600米的海域，這種深度下，外洩的甲烷穿過海水抵達大氣前已經被生物消耗殆盡，難以構成威脅，但是這種10米的深度就不一樣，氣體很快就可以進入大氣，引發科學家擔憂。

好消息是，現在並無證據顯示這個甲烷外洩現象是由氣候變遷所造成，且外洩的甲烷多半已經被這些靠甲烷維生的生物「攔截」，並沒有被排放到大氣當中。事實上，這類海洋中外洩的甲烷仍僅佔全球甲烷排放的1%，大部分的大氣甲烷仍是因人類的工業與農業活動產生。

不過美國國家科學基金會的微生物學家Karla Heidelberg警告，隨著冰層消融，可能就會更容易海床甲烷外洩的事件，屆時，可能就會對大氣組成產生影響。