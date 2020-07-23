日本武漢肺炎疫情再創新高　23日東京確診破300人

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本武漢肺炎第二波疫情嚴峻，昨（22）日全國新確診795例，創單日新高，其中東京就佔了238人，今（23）日甚至傳出確診數破300人，東京都知事小池百合子提醒市民減少不必要的外出行程。

綜合媒體報導，日本4至5月在發布緊急事態宣言的措施後，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情一度趨於平息，但5月25日宣言解除後，以東京「夜生活」為中心的感染者數不斷增加，更蔓延至地方，疫情也正向年輕人以外的年齡層逐步蔓延。

宣言解除後也有全國新增確診人數減至21人的日子，但從6月下旬開始以東京為中心的新確診數再次增加。東京7月中旬連日出現新增逾200人的情況，且長時間0確診的地方也陸續出現零星案例。全國新增確診數在7月10日超過400人，16日逾600人。

東京今天單日新增超過300例確診病例，是疫情爆發以來首度單日逾300例，同時也是連續15天單日逾百例。

昨日大阪新增121人，30多歲以下感染者約佔7成，其中包含9例10多歲的青少年。愛知新增確診64人、1人死亡，埼玉新增確診62人、福岡61人，皆創單日新高。

面對全國性疫情暴增，東京都知事小池百合子特地在連假前舉行臨時記者會呼籲，希望東京都民眾4天連假期間避免不必要的外出行程，特別是高齡者與慢性病患者須小心防範。

政府武漢肺炎對策小組會會長尾身茂表示，雖然目前新增確診沒有爆發式的激增，但接下來有逐漸擴散的趨勢，將要求政府針對部分行業加強防疫措施。

日本政府5月25日解除「緊急事態宣言」，直到6月19日止，仍籲請民眾避免跨境移動；但6月19日後解除全境避免跨縣市移動「自肅籲請」後，在東京都一處劇場發生群聚感染，這些感染者的移動有可能是造成疫情擴散的原因之一。

即便如此，日本政府推動振興國內旅遊的Go To Travel（去旅遊）方案，在「排除」疫情嚴重的東京都後，仍依原訂時程在昨天上路。面對大阪府昨天病例也爆增，日本內閣官房長官菅義偉表示，沒有考慮把大阪府也「排除」在外。