台灣文化部「強塞」公視10億惹議！國際英文影音平台2021年上線

文化部提預算助公視上線國際影音平台引發爭議(圖/Wikipedia) 文化部提預算助公視上線國際影音平台引發爭議(圖/Wikipedia)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 公視籌備設立「國際英文影音平台」預計2021年上線，主要製作英文節目，向國際介紹台灣，然而近日該計畫引發政府之手介入媒體爭議，文化部出面回應。

公視20日於新聞稿指出，台灣挺過新冠疫情風暴，防疫成績獲得世界公認。公共電視趁勢籌備全英語發聲的「國際影音平台」前導專案，要讓後疫情時代全世界更多國家與民眾看見台灣。

公視表示，多語言放送的國際影音平台，歐美亞等擁有公共媒體傳統的國家行之有年，包括英國國家廣播公司BBC、日本放送協會NHK WORLD等。

公視說明，該計畫預算四千多萬正申請文化部專案核定中，主打新聞、節目、專題、紀錄片，預訂明年正式上線，但由於公廣集團本屆董事會改組在即，除了今年下半年的國際影音平台前導專案，擬由本屆團隊規劃、提交董事會定奪；未來，正式平台的預算、組織架構等問題，均將交由下屆董事會議決。

文化部表示，將向行政院爭取第二預備金新台幣4500萬元為前導計畫經費，也將提每年10億元預算且為期4年的公共建設計畫。

然而，聯合報以「政府強塞公視10億國際頻道案，董事會反彈：踩紅線毀獨立形象」報導引發爭議，該報導提及，公視接受政府指示以十億元成立國際頻道，董事鄭自隆說，公視並非政策宣導機構，「不能變成政府的大外宣」。另名董事馮小非說，如踩到聽政府辦事這條大紅線，公視獨立形象將毀於一旦。

對此，文化部22日發三點聲明指出，會尊重公視基金會董事們的決定，並澄清該筆預算及計畫還在國發會審查當中，之後還要送立法院審議，三讀通過後才算數。因此並無「強塞十億」情事。

最後，文化部強調，由於各界高度期待台灣能開辦全英文的影音平台，於明年1月開辦全 英文影音平台的政策不變。

文化部完整聲明如下：

一、公共電視基金會若干董事對公視是否開辦全英文國際影音平台有 不同意見，文化部百分之一百尊重，並期待公視董事會做出決定。

二、聯合報新聞標題稱「強塞十億，公視恐淪為政府打手」， 嚴重扭曲事實，誤導視聽。事實上， 這筆預算及計畫還在國發會審查當中，文化部很努力爭取支持， 希望說服行政院通過；之後還要送立法院審議， 爭取立法委員的支持，三讀通過後才算數。因此並無「強塞十億」 情事，特此澄清。

三、由於海內外各界，高度期待台灣能開辦全英文的影音平台， 做為國際社會瞭解台灣、認識台灣的管道， 也有助於台灣在國際發聲；因此文化部於明年1月開辦全 英文影音平台的政策不變。