  1. 首頁
  2. 文化

台灣文化部「強塞」公視10億惹議！國際英文影音平台2021年上線

公視籌備設立「國際英文影音平台」預計2021年上線，主要製作英文節目，向國際介紹台灣，然而近日該計畫引發政府之手介入媒體爭議，文化部出面回應。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/23 12:25
文化部提預算助公視上線國際影音平台引發爭議(圖/Wikipedia)

文化部提預算助公視上線國際影音平台引發爭議(圖/Wikipedia)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 公視籌備設立「國際英文影音平台」預計2021年上線，主要製作英文節目，向國際介紹台灣，然而近日該計畫引發政府之手介入媒體爭議，文化部出面回應。

公視20日於新聞稿指出，台灣挺過新冠疫情風暴，防疫成績獲得世界公認。公共電視趁勢籌備全英語發聲的「國際影音平台」前導專案，要讓後疫情時代全世界更多國家與民眾看見台灣。

公視表示，多語言放送的國際影音平台，歐美亞等擁有公共媒體傳統的國家行之有年，包括英國國家廣播公司BBC、日本放送協會NHK WORLD等。

公視說明，該計畫預算四千多萬正申請文化部專案核定中，主打新聞、節目、專題、紀錄片，預訂明年正式上線，但由於公廣集團本屆董事會改組在即，除了今年下半年的國際影音平台前導專案，擬由本屆團隊規劃、提交董事會定奪；未來，正式平台的預算、組織架構等問題，均將交由下屆董事會議決。

文化部表示，將向行政院爭取第二預備金新台幣4500萬元為前導計畫經費，也將提每年10億元預算且為期4年的公共建設計畫。

然而，聯合報以「政府強塞公視10億國際頻道案，董事會反彈：踩紅線毀獨立形象」報導引發爭議，該報導提及，公視接受政府指示以十億元成立國際頻道，董事鄭自隆說，公視並非政策宣導機構，「不能變成政府的大外宣」。另名董事馮小非說，如踩到聽政府辦事這條大紅線，公視獨立形象將毀於一旦。

對此，文化部22日發三點聲明指出，會尊重公視基金會董事們的決定，並澄清該筆預算及計畫還在國發會審查當中，之後還要送立法院審議，三讀通過後才算數。因此並無「強塞十億」情事。

最後，文化部強調，由於各界高度期待台灣能開辦全英文的影音平台，於明年1月開辦全英文影音平台的政策不變。

文化部完整聲明如下：

一、公共電視基金會若干董事對公視是否開辦全英文國際影音平台有不同意見，文化部百分之一百尊重，並期待公視董事會做出決定。

二、聯合報新聞標題稱「強塞十億，公視恐淪為政府打手」，嚴重扭曲事實，誤導視聽。事實上，這筆預算及計畫還在國發會審查當中，文化部很努力爭取支持，希望說服行政院通過；之後還要送立法院審議，爭取立法委員的支持，三讀通過後才算數。因此並無「強塞十億」情事，特此澄清。

三、由於海內外各界，高度期待台灣能開辦全英文的影音平台，做為國際社會瞭解台灣、認識台灣的管道，也有助於台灣在國際發聲；因此文化部於明年1月開辦全英文影音平台的政策不變。
文化部
公視
國際英文影音平台

相關新聞

勞動部長許銘春：「勞保不會倒！」 盼透過「勞保年改」、延後財務危機至少10年
勞動部長許銘春：「勞保不會倒！」 盼透過「勞保年改」、延後財務危機至少10年
2020/07/22 18:00
卡卡！台灣文化部「藝FUN券」領取緊急狀況　第二波將推四大超商合作方案
卡卡！台灣文化部「藝FUN券」領取緊急狀況　第二波將推四大超商合作方案
2020/07/21 20:07
你抽中了嗎？　身分證末碼０、３、４、５、７、８、９獲台灣「藝FUN券」
你抽中了嗎？　身分證末碼０、３、４、５、７、８、９獲台灣「藝FUN券」
2020/07/21 12:30
最新！台灣文化部加碼12億「藝FUN劵」破200萬　7/20最後一天把握機會
最新！台灣文化部加碼12億「藝FUN劵」破200萬　7/20最後一天把握機會
2020/07/19 19:51
不塞車！台灣文化部加碼12億「藝FUN券」詢問度超高　推自動分流身分證尾數單雙號登記
不塞車！台灣文化部加碼12億「藝FUN券」詢問度超高　推自動分流身分證尾數單雙號登記
2020/07/17 11:33