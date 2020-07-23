台灣及日本將協商境管鬆綁措施　外交部：對台防疫成就高度肯定

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日本政府將與12個國家協商鬆綁入境管制措施，其中包括台灣，對此台灣外交部今（23）日表示，將儘速與日方就相關規定進行討論，盼早日達成共識。

日本首相安倍晉三昨（22）日晚間宣布，日本政府將與12個國家就入境管制鬆綁措施展開協商，其中包括台灣、中國，以及南韓等；日本早前已與泰國、越南、澳洲及紐西蘭協商邊境開放事宜，此次則將擴大至其他新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情獲得控制的亞洲國家。

日媒指出，境管鬆綁主要針對商務人士，不過日本政府也考慮對在日本的外商公司員工、持有居留證的外國學生，以及參與日本東京奧運及帕拉林匹克運動會的相關人士開放入境。

我國外交部今日透過新聞稿表示，對日本政府的決定表示誠摯歡迎，「日本與我方展開協商彰顯了對台灣防疫成就的高度肯定。」

外交部提及，將儘速與日方就相關規定進行討論，盼早日促成本案。

不過，日本主要城市近期武漢肺炎病例激增，光是過去24小時內便新增了658例確診案例，總確診數超過2萬7,000例。

針對台日可能互相鬆綁入境規定，衛生福利部長陳時中日前接受電台訪問時坦言，台灣防疫的壓力將變大，不過仍樂見雙方展開協商，「我覺得日本提出來的方法，我們應該是可以談的，因為日本的方法很嚴格。」

外交部提及，日本與台灣互為第三及第四大貿易夥伴，經貿往來頻繁密切。雙方相互放寬境管措施將有助於台日經貿關係進一步深化，共同為後疫情時代全球經貿發展超前部署、為亞太地區經濟發展創造穩定及持續的動能。