大苑子進軍台北信義區開70坪概念店　攜手小農研發超過30種鮮果產品

大苑子市府夢想店不僅販售飲品，將推出以鮮果為主軸的冰品、甜品，也有可內用、外帶裁切水果，滿足附近消費者的健康需求。（圖／大苑子提供） 大苑子市府夢想店不僅販售飲品，將推出以鮮果為主軸的冰品、甜品，也有可內用、外帶裁切水果，滿足附近消費者的健康需求。（圖／大苑子提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）領先推出鮮果飲品、翻轉台灣手搖飲的文化的大苑子，日前在台北信義精華區的忠孝東路上開設70多坪的概念店，以顛覆傳統的創新冰果室店型，將鮮果躍上殿堂做主角，並維持一貫風格支持在地小農、酪農，研發超過30種以上鮮果、鮮奶製作的霜淇淋、冰品等，讓消費者從視覺到口感，都能體驗截然不同以往的水果風味。

大苑子自2007年全面採用新鮮水果現搾的飲品後，已陸續建置專業物流倉、導入國家級綠盾農藥殘留檢測制度、採用具產銷履歷的鮮果，與1600多個優質小農合作，每年鮮果採購量高達5000多噸。

而全新的冰果室經營型態仍然使用嚴選自產地優質的水果，逐一經過農檢合格，發揮創意展現各種風貌。總經理邱瑞堂說，大苑子接下來將從外帶手搖飲走向內用場域的經營，除了既有的鮮果飲外，也陸續提供鮮果製成的各種霜淇淋、創意冰甜品搭配天然果醬、鮮果盤及裁切水果、禮盒等，成為台灣鮮果專賣店的第一品牌！

大苑子市府夢想店以最著時的芒果季為主軸，冰品幾乎都搭配手工熬煮、具果丁口感的天然水果果醬；煉乳亦由強調單一乳源、堅持獸醫把關的許慶良鮮乳研發調製！（圖／大苑子提供）

冰果室文化是台灣的傳統特色，早期社交、約會聚集在此吃水果、冰品、甜品，是許多人的懷舊回憶，現在更演變成許多地方懷舊特色小店。邱瑞堂希望重新詮釋冰果室的現代文化，提供精緻寬敞、有座椅的場域，讓人一走進來就能感受、想坐下盡情享受水果的美好，創造停留經濟，也在目前台灣咖啡與茶品兩大商業模式外，再創鮮果的新商業模式。

身為芭樂之子的邱瑞堂，有鑑於台灣果農逐漸老化凋零，長期支持農二代返鄉，他說：「農業不是一代人的事，我們希望透過穩定的採購量，鼓勵更多農二代願意對土地付出關懷。」

大苑子已研發出超過100種風味的鮮果產品，未來將依據不同季節陸續推出，包括超過30種以上鮮果製作的霜淇淋，包括芒果、哈密瓜、紅心芭樂等，並且為了支持在地酪農，現場飲品除了採用強調單一乳源、堅持獸醫把關的許慶良鮮乳外，所有產品所使用到的煉乳，亦是特別與許慶良牧場合作，研發調製出鮮乳煉乳。

總經理邱瑞堂說，大苑子種種堅持與努力，就是為了讓送進顧客嘴裡的每一口飲品和餐點，不僅美味，更能夠安心有保障。市府夢想店不僅是我們宣示品牌進化的決心，更是手搖飲業下半場的第一步！