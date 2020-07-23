台灣中橫通車60週年 參山處打造梨山浪漫聖地《雲端上的婚禮》

照片由交通部觀光局參山國家風景區管理處提供 照片由交通部觀光局參山國家風景區管理處提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為紀念中橫通車60週年，交通部觀光局參山國家風景區管理處從5月份陸續推出「中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰」系列活動，22日在光點台北宣傳9月11-13日首屆《雲端上的婚禮》與大梨山地區的觀光，預計明年將朝向海外佳偶招募。

交通部觀光局執行秘書蔡明玲表示，台灣的山脈、原民文化和特有歷史建築都非常吸引外國人，透過主題活動和聯合婚禮，會帶來不少商機，也能夠將梨山形塑為新人結婚、拍婚紗的浪漫觀光聖地，打造中橫觀光新品牌。

參山處長柯建興表示，報名期間雖受疫情影響，但報名情況仍十分踴躍，且佳偶們的愛情故事都相當精彩，被閃瞎的同時還相當傷腦筋，費了一番功夫才挑選出12對佳偶。

《雲端上的婚禮》為期三天兩夜，以全台海拔最高、距離神最近的祝福，來吸引世界各地的佳偶，並邀請國際華裔設計師Daniel Wong打造浪漫時尚婚禮會場，7月9日報名截止時已累計48對佳偶報名。

參加9月11-13日的佳偶將有機會遊玩梨山地區原民部落、攜手體驗泰雅成年禮、新人之夜、拍攝梨山秘境婚紗，最後更有壓軸的聯合婚禮派對。此外，再送12對佳偶價值超過8萬元的獨家幸福好禮，婚禮當天更有機會抽中Hearts on fire鑽石對戒。

「中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰」系列活動也串連大梨山地區的商家，推出專屬的幸福連線優惠，詳細內容請洽活動網站或參山國家風景區臉書粉絲專頁。

△照片由交通部觀光局參山國家風景區管理處提供