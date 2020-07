台灣澳洲簽訂「陶藝」合作計畫　亞洲視覺藝術展覽預計2021登場

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 台灣文化部駐雪梨辦事處文化組與澳洲4A亞洲當代藝術中心簽署陶藝展前期研究發展計畫,為該中心十年來首次以「陶瓷」為主的展覽計畫,將投入研究台灣視覺藝術,開啟台、澳文化交流。

文化部為加強台灣與澳洲、紐西蘭的文化交流,今(2020)年2月在駐雪梨台北經濟文化辦事處設立文化組,成為文化部第一個、亦是唯一設置於大洋洲的駐外文化單位。然而,因受新冠病毒(COVID-19)疫情影響,澳洲自3月起封鎖邊境至今,進而使台、澳之間的文化交流活動被迫中斷。



為蓄積疫情後的交流能量,駐雪梨辦事處文化組開啟與4A亞洲當代藝術中心(4A Centre for Contemporary Asian Art)的第一項合作-「陶藝展前期研究發展計畫」(Drawn by stones),7月22日由駐雪梨辦事處文化組秘書黎天曌與4A亞洲當代藝術中心副總監布萊蒂·莫蘭(Bridie Moran)於駐雪梨辦事處簽署合作協議。



位於雪梨市中心的4A亞洲當代藝術中心為澳洲亞洲藝術家協會(Asian Australian Artists' Association)創辦的獨立藝術機構,該中心相信亞洲文化思想對於形塑現今世界與未來有很大的影響,自1996年成立以來,在推動澳洲與亞洲之間的文化交流方面,一直居中扮演著重要角色,其展覽與活動涵蓋澳洲與亞洲地區,在澳洲的亞洲當代藝術領域居於領先地位,也深受澳洲藝術委員會(Australia Council for the Arts)支持。



布萊蒂·莫蘭同時是本計畫的策展人,她指出《Drawn by stones》不僅是4A亞洲當代藝術中心十年來首次以「陶瓷」為主角的展覽計畫,也因為有文化部與駐雪梨辦事處文化組的支持,讓該中心得以自2012年以來首度投入台灣視覺藝術的研究與策展,因此這項合作對於雙方來說都別具意義。



本次策展主題,布萊蒂·莫蘭表示,展覽名稱是援引美國重要詩人馬文·貝爾(Marvin Bell)1984年的詩 “Drawn by Stones, by Earth, by Things That Have Been in the Fire”,用以點出陶瓷創作的基礎在於我們所在的土地,由此延伸探討陶瓷歷史、土地、所有權、主權之間的關聯,展覽預計於2021年舉辦,將呈現澳洲、香港、台灣的陶藝,以及亞洲與澳洲藝術家如何透過陶瓷這個創作媒介訴說不同的歷史,同時將規劃於雪梨展出後進行跨州巡展,可望為台、澳之間的文化交流創造更多的對話與互動。