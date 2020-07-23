強化永續競爭力 TCSA台灣企業獎參獎家數創新高

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）ESG原則，近年在國際大型基金和投資機構備受重視，由台灣企業永續學院主辦的「第13屆台灣企業永續獎」，自開放報名以來截至7月17日已超過220家參獎企業登錄角逐，突破2019年參獎家數197家，活動開放報名至8月1日。

ESG 就是「環境保護」 (Environmental), 「社會公益」(Social)、「公司治理」(Governance)。據統計，近7成投資人重視企業表現，在ESG投資趨勢下強烈感受到台灣企業致力永續發展的新契機。

台灣企業永續學院院長簡又新表示，企業能落實社會責任視可將其視為強化企業永續競爭力的一環，透過ESG績效與CSR報告品質的不斷提升，同時將SDGs融入本身的核心決策與經營方向。

簡又新還說，台灣企業永續獎評選方式係搭配全面性考核企業永續性及ESG續效内容，接軌國際評選方法論等多項國際規範及評比準則，總計74個指標、103項關鍵效標，評審過程秉持客觀、公正、嚴謹原則，也感謝13年來受到國內公私部門及非營利組織跨領域的高度肯定及重視，歷屆「十大典範獲獎企業」及「企業永續綜合績效」獎項更被國內外投資機構及法人視為ESG投資重要參考指標。

「第13屆台灣企業永續獎」報名至8月1日止，並規劃於11月18日結合亞洲最大永續盛典第三屆「全球企業永續論壇 (Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)」舉辦頒獎典禮，公開表揚獲獎企業，屆時將齊聚國內外產、官、學、研各界重量級嘉賓觀禮，相關評選辦法公告及活動詳情請逕至活動官網查詢。