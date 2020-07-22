【最新】香港美心員工染疫　台灣食藥署：月餅尚未核准進口　在台總代理：食品安全無虞

更新時間: 2020-07-22 20:25

首次發稿: 2020-07-22 19:42

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）香港美心月餅工廠有員工確診武漢肺炎，美心集團宣布月餅產品全面銷毀。食藥署證實今天(22日) 共接獲3批美心月餅報驗申請，所幸尚未核准進口，2244盒將全面退運銷毀，不會進入台灣。

台灣衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長鄭維智下午表示，今年1月截至昨天為止，食藥署都未接獲美心月餅報驗申請，直到今天才首次接到報驗申請。

中央社引述鄭維智說，今天共接獲3批美心月餅報驗申請，總重量高達1345公斤、共2244盒，由於食藥署還未核准進口，產品仍在海關倉庫，並未進入市場，將要求業者退運銷毀。

每到中秋節，美心月餅總在網路上掀起代購熱潮，外界也擔心違規月餅產品隨包裹寄到台灣，被民眾吃下肚。

鄭維智指出，根據「食品安全衛生管理法」規定，在台販售的進口食品都須經查驗登記，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元，呼籲民眾勿以身試法。

首次發稿: 2020-07-22 19:42

香港美心員工染疫 台灣總代理：食品安全無虞

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）香港美心月餅工廠員工傳染疫，台灣總代理表示，經確認該名員工並不會進入生產區域，且廠房已消毒、相關產品也已銷毀；目前供貨無虞，強調糕餅通過食品安全認證，請消費者安心。

武漢肺炎（新型冠狀病病毒，COVID-19）延燒全球，香港疫情捲土重來，且多數和本土病例有關，疫情有升溫趨勢。

近期更傳出香港食品大廠美心集團 (Hong Kong Maxim's Group) 旗下月餅廠員工染疫，美心集團立即宣布全廠停產消毒，相關月餅產品及原料都已銷毀處理。

美心集團臉書在晚間7時左右po文證實確有此事，並發表聲明指出，事發後已經做了消毒並請該區域員工居家隔離14天：

美心月餅一向以食品安全及質素為首。因應有一名兼職員工確診感染新型冠狀病毒後，已即時安排該工作區及共用空間作徹底清潔和消毒。 同時，亦已安排該區域員工家居隔離14天及作新型冠狀病毒測試。(美心食品臉書)

中央社引述美心月餅台灣總代理大昌華嘉股份有限公司，香港總公司今天發出聲明，該確診員工屬於兼職，並不會直接進入生產區域，且員工進出都有確實消毒、量體溫、穿戴完整防護（口罩、手套等），而同區其他同事也已進行隔離。

大昌華嘉轉述香港總公司聲明，經過消毒後，目前產線已經恢復正常，產品供貨不受影響；並強調，糕餅類因為需要經過攝氏220度以上烘焙，也有經食藥管理體系認證，因此食品安全無虞，請消費者安心。

以上為美心集團22日發布的聲明 (取自官方臉書)