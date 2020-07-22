香港7月暴增逾600例武漢肺炎　港府23日起擴大實施「口罩令」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港7月份新增逾600例武漢肺炎本土確診個案，其中近5成感染源不明，確診患者足跡遍及餐飲場，並涉及多起家庭群聚，行政會議今（22）日緊急召開特別會議通過擴大「口罩令」，將於明（23）日午夜起生效，為期兩週。

食物及衞生局局長陳肇始今日宣布，修訂法例第599I章擴大口罩令，除了公共交通工具上需強制戴口罩外，新增明定的室內公眾地方包含，巴士總站、公共交通交匯處、商場、超市、店舖、樓宇大堂等處，口罩令為期兩週，直至8月5日。

陳肇始稱，此次禁令主要是針對近期確診個案中多涉及餐廳和多人聚餐引起的群聚，以及不戴口罩的活動，因此政府有必要實施更嚴厲的防控措施，謹慎起見要求市民在指定場所強制戴口罩。

至於政府未來是否施行「禁足令」，她稱評估疫情風險的同時，需衡量疫情發展及民生需求再決定，政府一直有研究其他國家「封城」經驗。她強調目前社區有隱形傳播鏈，大家這段期間內應「減少外出，甚至停止外出」，才有效阻斷傳播。

陳肇始提醒，未來兩週是疫情發展關鍵，政府不排除推出更嚴厲防控措施。

香港武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情大爆發，今日新增113例確診，創單日新高，其中105例為本土個案，63例感染源不明；確診者包含3名老師、醫院護理師，亦有在酒店工作人員。截至今日全港累計超過2100人感染。