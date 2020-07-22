新北市立土城醫院開幕 展現長庚醫療財團回饋社會決心

新北市立土城醫院在經歷三個月試營運，於今（22）日上午10點半舉辦開幕典禮，由侯友宜市長、帶領市府議會團隊，與長庚醫療財團法人王瑞慧董事長、長庚決策委員會程文俊主委、陳昱瑞名譽主委和新北市立土城醫院黃璟隆院長等人，共同為新北市立土城醫院進行開幕剪綵儀式。

新北市侯友宜市長表示，土城醫院自2012年起籌設，由新北市政府、中央民代與地方仕紳共同經歷山坡地解編、都市計畫變更、醫院籌設許可、公墓遷移、斬龍山文化遺址搶救挖掘及水土保持等層層關卡，完成用地取得與興建工程，耗時近10年終於落成啟用，讓新北市又新增一家醫學中心等級的醫院服務鄉親。

土城醫院規劃為區域級教學醫院，佔地約9,250坪，總樓地板面積約4,200坪，共興建兩棟大樓，醫療棟為地上15層、地下3層建築物，宿舍棟為地上14層、地下1層建築物。總床數為1,058床，採BOT方式由長庚醫療財團法人興建並提供醫療服務，預估每年可提供85萬門診人次、5萬急診人次、20萬的住院床日。

為展現長庚醫療財團法人回饋社會之決心，土城醫院全院採黃金級綠建築與銀級智慧建築標準，所有的醫療與服務系統也都與林口長庚醫院相同的標準建置，以守護土城、樹林、三峽、鶯歌約120萬人口的健康，免去鄉民跨區就醫奔波之苦。

土城醫院黃璟隆院長表示，為提供鄉親高品質、多元化、即時性的醫療照護服務，設置有內、外、婦、兒、急診及其他專科共計38個醫療專科醫學中心級之醫療服務，同時將致力發展急性腦中風、急性冠心症、急性外傷與高危險妊娠產婦等急重症醫療，以及發展兒童醫療、老人整合性照護、早期療育和癌症治療等整合性醫療照護服務。

土城醫院並以「智慧醫院」為擘劃目標，藥局引進最新的「智能調劑台」，透過精準的系統引導，可協助藥師正確取藥，提升病患用藥安全。此外，並建置中央監控「氣送傳輸系統」連結各病房護理站，能即時將住院病人檢體傳送至檢驗科，進行快速正確的檢驗作業。

為提升就醫民眾的舒適感，醫院也特別將掛號大廳櫃台設計為85公分低階檯面，安置舒適的座椅；批價作業則提供「悠遊卡繳費」、「新型紙幣」和「自助繳費機」等便民繳費方式，以及住院繳費一站式住出院友善服務流程，期透過最用心的規劃，提供民眾最優質的服務。

黃璟隆院長強調，新北市立土城醫院今後將以長庚醫療財團法人之資源為基石，提供土樹三鶯地區民眾高品質的醫療服務，並秉持「取之於社會、用之於社會、止於至善、 永續經營」理念善盡社會責任，促進社會公益福利。