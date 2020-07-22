新北3位學子獲全國孝行獎 市政會議公開表揚

今（109）年新北市共有三民高中國中部柯權祐同學、尖山國中邱翊紘同學及臺北大學羅宜廷3位同學榮獲內政部全國孝行獎，新北市長侯友宜特別於今（22）日市政會議，親自勉勵得獎學生，期許他們成為新北市學生的榜樣。

侯友宜市長表示，今年很特別，三位孝行獎得主都還是在學生，每個得獎者背後都有動人的故事，他們不僅孝順父母、尊敬長輩，甚至這麼小就懂得為他人付出，希望其他學生能夠以他們為榜樣，帶給社會正向的力量，新北市才能夠不斷進步，成為高品德的城市。

就讀三民高中國中部的柯權祐同學，是名半盲視障生，母親近乎全盲，罹患腎疾必須定期洗腎。權祐心疼母親必須忍受洗腎煎熬，又須擺攤賺錢維持生計，便主動利用課餘時間，協助母親販賣地瓜、水果，從而練就叫賣本事。儘管先天條件不佳，權祐從不怨天尤人，不僅力爭上游，還加入童軍社團，努力幫助他人。權祐曾說，要盡自己的力量幫助他人，幫助他人最快樂。愛心的燭光雖小，但權祐展現出生命中的善與美，是值得嘉許表揚的孝行仁愛典範。

尖山國中的邱翊紘同學，父親需長期洗腎，翊紘在家幫忙安排器具及相關藥物，協助父親洗腎的工作。除了定期陪同父親到醫院治療外，他在家也經常替父親按摩腳部，舒緩父親因長年洗腎而造成的腳部知覺遲鈍。翊紘有空時還會前往社區老人共餐站服務，為需要的長者服務，他在自身學業上也認真努力，他說，希望長大後能夠擔任警務工作，為社會盡更大的力量。

臺北大學羅宜廷同學與祖母共同生活，自就讀高職二年級起，就一肩扛起家中經濟，展開半工半讀的生活。日子雖然辛苦，但是宜廷卻盡可能陪伴祖母，也會常常替祖母按摩減輕疼痛。宜廷在打工期間，做事積極又認真，深獲同事及長官們的肯定，在學業表現也很優秀，畢業後順利進入台北大學就讀。她說希望畢業後能擔任一位認真負責的公務員，有穩定的收入，也能照顧年邁的祖母。其認真向學及對家人的孝行，值得做為學子們學習的榜樣。

新北市教育局表示，全國孝行獎楷模推選須先經由各推薦單位推薦，再經由新北市進行書審及實地訪視，選拔推薦名單送至內政部參加全國評選。而在實地訪視中，訪查員佔有非常重要的角色，必須在訪談中體會及發現每位推薦者的生命故事。本年度除3位學子獲孝行獎外，本市退休校長潘慶輝校長連續兩年榮獲全國孝行獎績優訪查員之殊榮。潘校長表示，深入家庭訪問，能感受到鄰里的溫馨與協助、以及各單位的支援濟助，而最令人尊敬的是楷模那份孝心，希望透過紀錄孝行楷模的溫暖與堅韌，引人向善，帶給社會更多感動與改變。