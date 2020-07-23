日智庫分析49國防疫成績 台灣笑傲奪冠

新聞周刊日本電子版21日刊載一所智庫的評估報告，分析49個國家因應武漢肺炎的防疫及經濟受損情況，結果台灣防疫成績在多項評比拿下滿分，傲視各國榮獲第一名。

新聞週刊日本版（Newsweek Japan）電子版刊登日本生命保險公司的智庫─日生基礎研究所副主任研究員高山武士，評估國際間因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的受害程度與經濟受損情形。

疫情受害以累積的確診人數、感染擴大率、致死率進行評比；經濟受損程度以國內生產毛額（GDP）損失（計算疫前的預估與疫後的展望）進行評比。感染擴大率是計算6月16至6月30日之間的新增確診病例對累積確診病例的比例。

評比結果顯示，台灣在綜合評估總分200分當中獲得180分，位居國際第一；在疫情受害程度方面，台灣每1萬人中確診者0.2人，獲得滿分10分；感染擴大率0.4%，獲得滿分10分；致死率1.6%，獲得8分。經濟損失（GDP損失）5.9%，獲得滿分10分。

排名第2是馬來西亞綜合評估獲144分、第3名是香港143分、第4名泰國126分、第5名中國124分、韓國124分、第7名澳洲120分、第8名紐西蘭99分、第9名日本95分、第10名挪威90分。

最後一名第49名是秘魯綜合評分只拿到10分。義大利28分名列40名、美國與瑞典都是24分並列41名、英國與比利時都是23分並列第43名。

這篇分析報告指出，名列前茅的台灣、馬來西亞、香港、泰國等可能是較早期就注意到「不明的肺炎」，因此先採取邊境管制措施，所以防疫有成。

報告指出，這項評比雖有計入預估將來的受損情況，但實際的疫情及經濟損失的變化會因各國未來防疫措施的巧拙有所變動，今後各國動用財政支出的空間縮小、若要實施封城等強硬限制民眾行動措施的話，將面臨更大反彈，防疫工作將比以往更難做。