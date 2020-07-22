台北士林萬麗酒店 盛夏最消暑的度假提案

當盛夏來臨，正式邁入孩子們最愛的暑假假期、也是適合闔家出遊的最佳時機！台北士林萬麗酒店於2020年盛夏，推出最消暑的度假提案，包括兩個暑期限定－「開心Fun暑假」以及「沁涼一夏」住房專案，每房NT$5,775起，兩者皆適用「振興三倍券」及「安心旅遊補助」加碼優惠；針對6～12歲孩童及親子客群，首次推出館內尋寶活動—「跟著士林萬麗探險趣」，於入住期間皆可免費參加，凡參加者跟著尋寶地圖上的線索解謎通關，抵達終點即可獲得「寶藏驚喜包」乙份；同時位於頂樓擁有台北市唯一療癒山景的超人氣無邊際泳池，全新推出「泳池池畔菜單」以及「網美造型泳圈」計時租用，精彩的暑期專案及活動內容，就是要讓全家大小朋友都能開心體驗、共度美好的暑假時光！

「開心Fun暑假」住房專案，每房NT$6,000，專案內含入住尊貴山景客房住宿乙晚、士林廚房半自助早餐2客，另含讓大小朋友為之瘋狂的「臺北市兒童新樂園一日歡樂票」2張（每張原價NT$200），內含入園門票及可無限暢玩園區21項遊樂設施，入住期間再享頂樓超人氣無邊際泳池使用，在台北也能輕鬆暢玩水陸之旅！

「沁涼一夏」住房專案，每房NT$5,775，專案內含入住尊貴山景客房住宿乙晚、士林廚房半自助早餐2客以及享延遲退房至隔日下午14:00，同時藉著「全新泳池池畔菜單」的推出，入住期間除了可享入住期間再享頂樓超人氣無邊際泳池使用外，另可享「池畔精選清涼飲品」 2杯（限NT$220內）、以及享盛夏必備IG打卡神器－網美造型泳圈使用，以陽光、飲品搭配上最最迷人的綠色山景，度假、美照，就在士林萬麗一次完成！

以上兩個暑期限定住房專案即日起～2020/08/31接受預訂，皆適用士林萬麗「振興三倍券」及「安心旅遊補助」加碼優惠（詳情請見附件二及附件三），預訂詳情請洽(02)8861-2389轉分機22611、22610訂房組，或可上台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁查詢。