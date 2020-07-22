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北京證實美國下令關駐休士頓總領事館　傳館內人員急銷毀文件

中國表示這是美國「單方面對中方發起的政治挑釁」，將會破壞美中關係

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By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/22 17:39
北京證實美國下令關中國駐休士頓總領事館（翻攝自Click2Huston）

北京證實美國下令關中國駐休士頓總領事館（翻攝自Click2Huston）

（台灣英文新聞／國際組　台北報導）中國外交部今（22）日證實，美國要求中國於72小時內關閉駐休士頓總領事館；而根據休士頓當地媒體報導，中國駐休士頓領事館人員於昨（21）日晚間在庭院焚燒東西，火勢還不小，因此外界現也懷疑是否為館內人員在銷毀大量文件。

美國全國廣播公司（NBC）附屬的休士頓當地新聞媒體Click2Huston報導，中國駐休士頓總領事館人員疑似於昨日晚間8時左右在領事館內庭院焚燒大量文件，不過因為總領事館被視為是中國領地，當地消防人員未獲准入內察看，只能在館外待命。

根據附近住戶提供的影片，總領事館的露天庭園架起多個焚燒桶，一旁人或把物品擲入桶內或在一旁看顧；外界懷疑，或許是館內人員在銷毀文件。

而中國外交部發言人汪文斌今日則在例行記者會中證實，美國在昨日突然要求中國於72小時內小時內關閉中國駐休士頓總領事館，不過他並未說明原因。

汪文斌形容這是美國「單方面對中方發起的政治挑釁」，不僅嚴重違反國際法律，也破壞了美中雙方的領事協議，「陸方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。」

汪文斌也批評美國的要求是令人髮指且不合理的，將會破壞美中關係。美中關係自2018年起的貿易爭端開始持續惡化，今年更因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）及香港版《國安法》等議題降至冰點。
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休士頓
汪文斌
中國外交部

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