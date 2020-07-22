夏天就是要沁涼消暑 暢飲海尼根就在台北福華

暑假國旅盛況可期，跟著振興三倍券開始發放，各大飯店也紛紛宣布加碼方案，都會區飯店更是出奇招攬客，這個夏天讓愛喝海尼根啤酒的朋友們有福啦！台北福華為迎接盛夏來臨，即日起至8月31日，推出「沁涼暢快-就是要海尼根」消暑專案，於官網訂房入住高級單/雙床房，兩人同行每晚3,299元，贈送12罐海尼根啤酒，亦有四人房專案並贈送24罐海尼根啤酒 (周五周六須另加價500元)，直接打開冰箱愜意暢快大口乾杯海尼根生啤酒，豐富口感與金黃色澤就是經典風味，隔日中午退房後依入住人數提供午餐六選一，可享用福華招牌雙寶牛肉麵，湯頭溫潤雙重牛味，絕對好味！也可試試清爽不油膩的海南雞飯、迷人好吃的港式三寶飯，叉燒、油雞、燒鴨一次滿足，或想吃的清淡來一碗叉燒雲吞麵更是好選擇，還有人氣餐點排行榜古巴三明治及總匯三明治，可在戶外游泳池曬太陽放鬆吃美食，好朋友好閨蜜一塊約起來，想透心涼就趁現在。

此外，國境大門未解封，民眾無法出國旅遊，因而「偽出國」議題發酵，飯店業者無不使出渾身解數，台北福華創意發想與i-Ride無限飛行事務所合作包裝「Summer揪想飛-跟著福華遊世界」專案，每晚3,599元含早餐及兩張i-Ride票券，家庭房也只要4,999元並含四客早餐及四張i-Ride票券，i-Ride TAIPEI飛行劇院擁有最先進的體感模擬系統，透過劇院級全景視野、聲光效果、水霧及氣味等元素，五感體驗瞬間加速震撼，感受漫遊空中的驚險與刺激，絕對是今夏最浩瀚的冒險。這個暑假快來趟身歷其境的娛樂飛行旅程，超適合全家大小一同歡樂，想要偽出國，不用花大錢買機票，就可以感受最棒的出國體驗！而且加上政府推出的「安心旅遊國旅補助方案」、「振興三倍券」助攻下，入住五星飯店三天兩夜都不到千元！

「沁涼暢快-就是要海尼根」消暑專案

「Summer揪想飛-跟著福華遊世界」住房專案