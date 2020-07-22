勞動部長許銘春：「勞保不會倒！」 盼透過「勞保年改」、延後財務危機至少10年

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）勞保基金潛藏破產危機，勞動部正研擬勞保年改新草案。勞動部長許銘春昨(21日) 表示，將從各面向討論並希望在2年內完成勞保年改，政府撥補金額也一定要高於新台幣200億元。

根據勞保精算報告，原本的勞保年改草案通過後，破產年限也只會從原本預估的民國115年，延後到117年，政府為此今年已撥補200億元進勞保基金，勞動部也正研擬勞保年改新草案，許銘春上午接受廣播節目周玉蔻嗆新聞專訪時，談論改革的可能方向。

許銘春表示，勞保是政府辦的社會保險，不可能倒，但確實有財務問題必須去面對，如果不改革，2026年基金就會用完，雖然政府會負最後支付責任，但如果不提前面對，屆時會更難處理，勞保年改不得不做，希望在1、2年內完成目標。

許銘春指出，勞保年改議題攸關各行各業，改革包含費率、年資給付率、平均薪資採計年間、政府撥補，這4個面向都需要考量，假設只動費率，要讓勞保收支平衡，恐讓費率高達27.94%，這樣勞工與資方都無法負擔，因此所有面向都必須討論。

許銘春也提到，「我的大原則是政府多擔待一點」，原本勞保年改草案明定政府每年會撥補200億元挹注勞保基金，希望撥補額能越高越好，「至少一定要高於200億元」，但要高到多少，必須考慮政府財政。

許銘春表示，針對勞保年改，勞動部會重新提出方案，希望新方案能考慮更周全，能溫和穩健改革，並至少能讓勞保財務危機延後10年至20年。

許銘春日前也表示，原有勞保年改草案「沒有實益」，將以「開源節流」為方向重新思考新草案。

中央社引述許銘春16日晚間在公視「有話好說」節目談論勞保年改議題，針對社會各界擔憂勞保恐破產，許銘春強調，雖然勞保基金從2017年開始入不敷出，但勞保是國家辦理的社會保險，專為保障勞工老年經濟生活，「勞保制度絕對不可能讓它倒或破產」，國家一定會負最後責任。

許銘春也表示，政府撥補只是局部的填補缺口，要勞保制度完整一定要改革，但現在的財務狀況也一定要解決，有人可能會擔心勞保會破產，所以認為要趕快領，但其實不需要，因為政府不會因為基金用罄就不負責任。

許銘春也提到，勞保年改草案還在討論中，但討論重點是政府多負擔一些、勞工損失不要太大、讓弱勢的部分特別保障，她希望爭取政府撥補金額一定要比200億元高，以及透過各面向去討論，希望勞動部年底前能提出草案。

許銘春說，勞保年改是年輕世代跟資深世代必須共同面對的議題，改革不是要造成世代對立，而是應該共同面對、理性探討。