花蓮瑞穗天合國際觀光酒店　台北美福大飯店為全台灣唯二榮獲觀光局「卓越五星」飯店

交通部觀光局辦理「星級旅館評鑑」超過10年，期盼透過評鑑制度提升國內旅館服務品質，為旅客提供優質旅宿體驗。2019年為鼓勵飯店業者持續追求進步，在原有一星到五星外，增列了「卓越五星」（五星+）等級；卓越五星代表飯店於建築硬體的專業完善，服務品質更是力求做到盡善盡美，提供賓客更臻至完美的旅宿體驗。而瑞穗天合國際觀光酒店和台北美福大飯店歷經交通部觀光局嚴謹的審核評鑑，聯袂榮膺最頂級榮耀的「卓越五星」（五星+）標章，並於2020年7月21日舉行頒發儀式，肯定兩家飯店在提供卓越旅宿體驗上的努力。

天成飯店集團旗下位於花蓮瑞穗的度假酒店「瑞穗天合國際觀光酒店」，以及坐落於台北市大直河岸的「台北美福大飯店」，經過觀光局從硬體建築設備到軟體服務品質皆拿下了高分成績。兩家飯店為共同慶祝榮獲卓越五星的殊榮，聯手推出「瑞穗天合國際觀光酒店X台北美福大飯店-卓越極致三天兩夜住房專案」，即日起至2020年12月29日，邀請旅客入住瑞穗天合國際觀光酒店的奢華獨棟Villa「格蘭雅緻別墅」，和台北美福大飯店優雅貴氣的「皇家套房」，雙人入住，二泊四食專案價39,900元+10%，總價值126,000元+10%，一次體驗兩家「卓越五星」等級住宿服務，來趟台北、瑞穗雙城遊。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假酒店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa）合作之複合式頂級度假村。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

瑞穗溫泉是特有的「黃金湯」，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗天合國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外「黃金溫泉區」。一年四季皆適合沉浸「黃金湯」洗禮，感受通體舒暢的幸福。

園區內的另一大亮點為占地2300坪的「金色水樂園」，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季適合親子同遊。金色水樂園共分為4個區域，包含露天「金色吧台區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，全酒店涵括泡湯、戲水共有108池，提供消費者恣意暢遊的絕佳選擇。

坐落於台北大直河岸的台北美福大飯店距離松山機場僅10分鐘車程，以典雅昂然之姿，俯瞰台北市區。廿五層樓高的雙穹頂式建築，飯店位於一到九樓，全館規劃126間客房與20間套房，融會了東西方風格；5間精心打造的主題餐廳、1間酒吧及1間烘培坊，充分發揮關係企業—美福國際引以為傲的餐飲資源，將最頂級的選材及最道地的美味端呈上桌。從備有各種琳琅珍味的「彩匯自助餐廳」、以地道潮州菜搭配港式飲茶的「潮粵坊」、擁有鐵板、炭火、桌席及鍋物等多樣主題區的「晴山日本料理」、以臺灣澎湃古早味獲得2018及2019年米其林餐盤推薦的「米香」、輕盈健康的道地義大利精緻餐點─「GMT義大利餐廳」、強調寬敞派對空間和創意調酒的「Cocoon池畔酒吧」，以及擁有烘焙及咖啡香氣的「Moment café & bakery」，頂級嚴選在台北美食界更顯風範不凡。

挑高七公尺的無柱氣派宴會廳，備有國內首創的360度環屏連動螢幕；高規格打造的會員俱樂部，為成功人士量身訂作各式宴席與社交活動，以及設有大型LED屏幕的戶外恆溫游泳池與三溫暖等休閒設施，提供全然舒適的休憩空間。台北美福大飯店以提供顧客極致的餐飲及旅遊體驗為前提，打造國際觀光酒店住宿空間及餐飲服務，並分別於2016及2017年獲得世界奢華酒店(World Luxury Hotel Awards)及世界旅遊酒店組織(World Travel Awards)的獎項，2018及2019年更榮獲米其林餐廳及住宿推薦。