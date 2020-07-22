澎湖福朋喜來登酒店隆重推出「豪邁海鮮宴」

適逢澎湖國際海上花火節旅遊盛事，澎湖福朋喜來登酒店聚味軒海鮮中餐廳集經典作「澎湖明蝦海鮮粥」、澎湖豐沛海鮮、道地家鄉味於即日起推出適合4到6人的「豪邁海鮮宴」，邀請旅人饕客大快朵頤。內容有前菜、蒸鮮活牡蠣、澎湖明蝦海鮮粥、經典海陸佳餚自選三道、現炒時蔬，以及餐後甜點，每套只要2980+10%元起，等同每人只要不到500元，就可大啖澎湖頂級海鮮。加價999+10%元還可將明蝦升級為海皇龍蝦，嚐盡奢華海味。

「澎湖明蝦海鮮粥」為澎湖福朋喜來登行政主廚葉尚廣經典力作，將澎湖在地食材以新意調理，以昆布海鮮高湯將澎湖南瓜及生米慢煮細燉，搭配上風味濃郁、口感鮮脆的澎湖明蝦及新鮮澎湖小管、郭家牡蠣、主廚手工自製海菜鮮魚丸，匯集成一品澎湖明蝦海鮮粥，是來到澎湖不可錯過的名品滋味。加價999+10%元澎湖海派明蝦粥升級為海皇龍蝦海鮮粥，起鍋前加入活體龍蝦讓奢華海味盡出，鮮明的海味撲面而來，展現視覺與味覺的驚奇享受。

前菜以南國獨有的天然素材海葡萄推出「海葡萄油醋鮮蔬」、飽滿鮮甜「蒸鮮活牡蠣」嚴選澎湖排砂內海的郭家牡蠣，搭配澎湖傳統醬汁古味醬，以檸檬、薑、醋、芥茉調配，提出牡蠣的鮮美，另也提供適合夏天爽口開胃的泰式酸辣醬。

主菜推出經典海陸佳餚自選三道，「㸆鍋小卷」㸆鍋為澎湖特有的料理方式，利用鐵鍋溫度煎熟，為澎湖人保留海鮮食材原味的老祕方。澎湖海域因水質關係，盛產的小管新鮮美味，口感甜脆，有水晶小管之美名，㸆鍋完美體現澎湖小管的原味，鎖住豐郁海味，肉質厚實，鮮美Q彈！「紫菜月亮蝦餅」為主廚自製手工花枝漿加入澎湖三金之一紫菜、澎湖鮮蝦、花枝丁，香煎至表面金黃酥軟，沾上特製酸甜醬汁，鮮妙滋味躍然舌尖，強勢挑逗靈魂對海洋的渴望。

現炒時蔬則有澎湖特色的「金銀雙蛋燴絲瓜」，澎湖絲瓜又名「角瓜」，種植於含鹽分且多沙的土質，澎湖絲瓜口感爽脆、不易軟爛、果肉較為細緻，十分耐煮且保水度高。主廚以高湯加入絲瓜、鹹蛋及皮蛋大火燴炒，最後再勾芡起鍋，鹹甘甜滋味層次豐富，口感十分爽脆滑嫩。

甜點則佐上甘潤的風茹仙草銀耳露，為澎湖海味之旅劃上完美句點。「風茹仙草銀耳露」，風茹草為澎湖原生草本植物，根部狀如人參，民間俗稱山參仔，素有澎湖青草茶之稱。具清熱解毒、利濕消腫、活血化瘀、治療中暑、降肝火等功效。主廚以風茹草茶為基底加入銀耳及枸杞燉煮，濃郁風茹茶味加上擁有膠質的銀耳，清新解涼消暑。

出外旅遊，除了大啖美食、欣賞美景，感受當地文化也是旅人們近年來追求的出遊樂趣。澎湖福朋喜來登現推出「從市場到餐桌」在地市場體驗活動，每周三、五、日出團，美人僅要999元就可深入了解在地生活習慣及文化，融入最接地氣的民情作息， 跟隨專業導遊帶領您深入探索北辰市場，感受最具特色的市場風情，澎湖北辰市場為具備澎湖當地文化、習俗的傳統市場，更是全澎湖最大採購生鮮魚肉、蔬果食材、在地獨特美食、傳統配料、當季時令及乾貨集結一處的菜市場。

品嚐最專業導遊所推薦的在地銅板美食、挑選價格合理的魚貨、海鮮及乾貨，協助現場點餐及價格把關。巡禮後，回到館內享用午間定食餐點，也可將在北辰市場採購的新鮮食材帶回，由五星主廚專業烹調美味料理，大啖澎湖著名新鮮海產。

號稱「海鮮美食聚集地」的北辰市場，有創店至今超過30年的老地方排骨麵、口感酥脆、用料實在的赤崁炸粿、憑藉著在地人口耳相傳與濃郁香氣的煙燻滷味、滿滿海鮮餡料的肉粽、金瓜麵疙瘩、古早味炸棗、燒餅等超過50種銅板美食都可以在北辰市場吃透透。

來到澎湖，海鮮也是不可錯過的必吃美食。遊客可以在夏季的北辰市場挑選到合法期間開採的最新鮮馬糞海膽、小管及肉質Q彈細緻的澎湖縣魚- 玳瑁石斑；冬季市場的焦點當屬魚身銀亮、帶有花紋、素有「澎湖白金」稱號的土魠魚，此時的土魠魚因帶有豐厚脂肪，輪切剖面的肉色從紅色轉為白色、油花均勻細密，一躍成為澎湖在地人餐桌必備的魚種。還有白帶魚、蝦蟹、小卷、乾貨等眼花撩亂的隱藏版海味，等待饕客們前往發掘。

專業導遊除了在市場協助價格把關，挑選新鮮魚貨、海鮮及乾貨外，遊程回到澎湖福朋喜來登酒店，聚味軒海鮮中餐廳提供現買、現煮、現食的代客料理服務和定食餐點，無論是清蒸、蒜蓉、三杯、靠鍋等數十種烹調手法，五星主廚都能夠將現買的新鮮魚貨，專業烹調出美味料理，讓遊客在聚味軒中餐廳大啖澎湖著名新鮮海產。亦可選擇於藍洞餐廳享用「龍膽石斑豪華海鮮麵線套餐」，主廚以龍膽石斑魚骨熬煮湯底，將其營養精華熬入湯中以龍膽石斑腹部切片料理，魚腹富含油脂，入口鮮嫩甘甜，脂香動人；搭配澎湖當地新鮮食材鮮蝦、小管、鮮蚵、絲瓜及澎湖相當有名的西衛手工麵線，成就出鮮味十足的龍膽石斑豪華海鮮麵線。佐上風味點心盤，澎湖特色風茹茶咖啡、澎湖黑糖蜂巢蛋糕、仙人掌冰淇淋，一次滿足豐富層次的美味享受。