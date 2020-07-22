【武漢肺炎】台灣教育部即日起開放所有國家「應屆畢業生」申請入境　陸生也包括在內

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【武漢肺炎】台灣7/22零確診 8月1日起開放外籍人士「有條件」來台就醫

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）境外生來台禁令鬆綁，教育部政務次長劉孟奇今天(22日) 宣布，即日起將開放所有國家應屆畢業生申請入境，陸生也包括在內，必須依規定在防疫場所進行14天居家檢疫。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，外籍人士全面限制入境。中央流行疫情指揮中心6月17日首度開放19個低風險、中低風險國家或地區境外生來台，今天再宣布放寬至所有國家的應屆畢業生。

教育部政務次長劉孟奇今下午在疫情指揮中心記者會中宣布此消息，他表示，教育部6月17日依照指揮中心相關配套方案，首度開放19個國家地區境外生入境，每個境外生都由學校協助申請，確保每名境外生在台灣都有檢疫場所、防疫旅館或經衛生單位檢查通過的校內防疫宿舍，可進行14天居家檢疫。

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劉孟奇說，所有入境的境外生從登機、入境到機場櫃檯報到、上防疫專車、入住防疫旅館等程序，都已逐步上軌道，入境次序、檢疫情形也很好。

劉孟奇指出，近期指揮中心撥給教育部500床防疫場所，因應目前檢疫量能提升，今天(7/22) 起將開放所有國家應屆畢業生優先申請來台，校方可依規定向教育部提出應屆畢業生入境申請，但所有學生必須依規定在防疫旅館、檢疫場所完成14天居家檢疫，未來將視檢疫狀況再依序放寬其他在學學位生、新生入境台灣。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，在指揮中心看來，只要按規定進行14天居家檢疫的境外生都是安全的，考量學生來台是有計畫性的，且19個風險國家名單仍不斷變動，不確定性太高，單以19國決定開放哪些境外生來台，不盡然公平，因此認為只要把防疫措施做好，決議先開放應屆畢業生來台。

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