【論文抄襲96%像】國民黨高雄市長參選人李眉蓁：等蔡英文回應論文疑雲我再回

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（左）21日下午在高 雄市黨部受訪，針對記者追問論文抄襲議題，李眉蓁說 ，她已通過中山大學審查機制，歡迎大家... 國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（左）21日下午在高 雄市黨部受訪，針對記者追問論文抄襲議題，李眉蓁說 ，她已通過中山大學審查機制，歡迎大家查閱，並否認 論文找人代寫，盼大家別再討論此事。 中央社記者侯文婷攝 109年7月21日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國民黨高雄市長參選人李眉蓁被爆料中山大學碩士論文抄襲八年前台北大學碩士生論文，甚至整個統計數據表格「複製貼上」連更新都省掉！對此爆料李眉蓁召開記者會，不旦避重就輕打太極不回應，還扯到蔡英文LSE論文風波，表示等蔡英文回我就依她標準回。

鏡周刊22日報導，李眉蓁2008年中山大學碩士在職專班的論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，不只重新組裝抄襲童振源著作，本文123頁幾乎都抄自八年前台北大學當年碩士生雷政儒著作，再逐一檢視各章節內容及文句，抄襲程度堪稱嚴重，胡亂洗牌拚貼導致語意不通順，至於攸關論文重要的研究目的，李眉蓁也含標點符號均一字不差全抄，至於結論章節，字句也都來自雷政儒的論文結論。

除此之外，周刊發現論文中每個表格除了排版方式略有不同，表格內容一模一樣，甚至作為論文研究分析重要的統計數據，李眉蓁也懶得更新，直接照抄雷震儒8年完成的論文，讓統計更新數據停留在1999年。

此前，該論文被促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉指控，至少有四頁是抄襲童振源2004年11月29日在政大中國大陸研究中心一場「兩岸政經互動」的演講整理稿，但李的參考文獻中卻對童的演講隻字未提。對於指控，李眉蓁20日受訪解釋「可能有一些註腳沒有標註到」並致歉。鏡周刊質疑，李論文高達96%的頁數，都涉嫌抄襲雷震儒論文，再加上抄用童振源的演講，幾乎看不到李的分析見解。

鏡周刊去電李眉蓁陣營詢問，除了童振源之外，李眉蓁的論文是否還涉抄襲其他論文？李眉蓁辦公室未看到具體爆料內容，無從回應。

22日記者會上，李眉蓁聲明不到兩分鐘就先離開，強調是依照中山大學正常程序畢業，尊重學校審查機制，還扯「終於知道前高雄市長韓國瑜的心情、跟前議長許崑源為何輕生」。

李更提到蔡英文的論文門，指蔡總統的論文現在也是疑雲滿天飛，要檢驗的話，應該是一視同仁，而不是分什麼大總統還是小市長，如果蔡總統回應了，一定會按照她（小英）的標準回應。

李眉蓁火速離開記者會留下錯愕的媒體，面對媒體追問，發言人呂謦煒說明，論文這一部份，當然是當事者最為清楚，更說選戰現已進入到一種幾近抹黑的程度。呂謦煒指出，過去蔡英文的論文，一直要到英國倫敦去才能夠查閱正本，現在網路上有可以下載的部分，但是不是原本、還是啟人疑竇。

民進黨參選人陳其邁發言人高閔琳同日接受自由訪問時表示非常驚訝，並砲轟國民黨一再提出「騙子」的候選人，這涉及學術倫理跟李眉蓁她個人誠信，更嚴重也會影響到國立中山大學的校譽，到底這個學位是怎麼授予的？高閔琳也問國民黨主席江啟臣說，江啟臣本身還是大學教授，他能接受他自己提出這樣抄襲論文的市長候選人嗎？