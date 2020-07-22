台灣外貿協會花蓮開講 與慈濟攜手推進新南向市場

為協助花蓮農產品擴銷國際市場，外貿協會應花蓮縣政府縣長徐榛蔚邀請，特為當地農產品經營者講授農食品外銷知識，外貿協會董事長黃志芳及國際貿易局組長張淑逸率講師群前往花蓮辦理「2020年花蓮農產食品國際貿易行銷研習會」，針對花蓮業者出口特性量身訂做辦理，分享農產食品進軍國際市場秘訣，內容包括：出口業務重點式說明、定價策略、海外行銷、產品包裝設計與實務案例分享，每個步驟都是農產食品業者邁向外銷不可或缺之一環。

本次研習會獲得在地業者熱烈迴響，使花蓮農產食品業者在面對國際買主進行採購洽談時能更具信心，讓我國有機農業大縣–花蓮順利將農產食品外銷出口到全球。

外貿協會董事長黃志芳除了率領團隊與花蓮縣政府交流外，也趁此機會拜會花蓮慈濟醫院、君達香草休閒農場及立川漁場，就推廣臺灣醫療國際化、有機無毒栽植香草及有機水產等各方面經驗進行分享，期能帶動我東部地區農產外銷與國際醫療合作之新契機。

黃志芳於慈濟醫院致詞時表示，慈濟醫院是外貿協會推動新南向政策最重要的伙伴，慈濟深耕新南向市場，也在伊斯蘭教徒佔85%的印尼建立第一家佛教醫院，受到當地高度重視，未來盼與慈濟醫院合作將豐富的醫療技術、生技醫藥等產品推向世界舞臺。

自今年年初開始，因全球新冠肺炎疫情逐步升溫，世界各國採取嚴格的邊境管制，造成實體經貿活動延滯、甚至取消，為持續有效地協助臺灣外銷業者走向國際，經濟部國際貿易局與外貿協會攜手於全省巡迴辦理「數位行銷振興出口服務列車」論壇與諮詢最終站也將在7月23日於花蓮登場，集合各領域專家為東部業者提供市場拓銷、數位行銷、電子商務、展覽及人才培訓等各面向的諮詢服務，助想拓展外銷版圖、提升產業國際化之東部業者一臂之力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）