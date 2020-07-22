新二代返鄉探訪物理治療制度 邀台灣老師與媽媽同遊越南

乙庭(左1)、媽媽(左2)及蔡孟書老師(右1)訪問優雅物理治療所楊文杰物理治療師(翻攝自培力計畫臉書) 乙庭(左1)、媽媽(左2)及蔡孟書老師(右1)訪問優雅物理治療所楊文杰物理治療師(翻攝自培力計畫臉書)

就讀仁德醫護管理專科學校的曾乙庭，提出「物理治療及文化探訪計畫」，與來自越南的媽媽及蔡孟書老師參加移民署「新住民子女海外培力計畫」，一同返回越南，進行跨文化及物理治療職涯之體驗！

乙庭的夢想是成為一位優秀的物理治療師，但目前臺灣的就業環境、醫療制度讓他有些猶豫，利用這一次的新住民及其子女海外培力計畫，乙庭有機會回到媽媽的家鄉-越南，去認識不同國家的醫療制度及系統。

乙庭與蔡孟書老師一起訪問位在胡志明市中心的優雅物理治療所及胡志明市醫藥大學附設醫院。優雅物理治療所是由臺灣人開業，楊文傑物理治療師與陳湘禹物理治療師分享初到越南開業的心路歷程，以及如何克服越南人對於物理治療不熟悉的窘境。

透過胡志明市醫藥大學Phan Nguyen老師的引薦，乙庭與蔡孟書老師前往胡志明市醫藥大學附設醫院參觀，物理治療室的空間雖不大，但看診人數不少；職能治療室與語言治療室共用一間診間，依據時段提供不同的診療。

乙庭從幾位物理治療師的經驗分享中，比較臺灣及越南兩地的不同及值得學習之處，對未來就業又可以有更多的選擇！

回到越南和家人相聚，家人們看到乙庭跟媽媽回來了都相當開心，帶乙庭去品嘗越南美食、體驗當地文化。參加這一次的海外培力計畫讓乙庭了解到學習語言的重要性，不管是未來要回到越南就業或是與家人聯繫，都需要將越語學好，才會有更多的機會。

「新住民子女海外培力計畫」於109年7月25日(星期六)於內政部、移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網及活動臉書粉絲專頁辦理線上成果發表，播放所有組別的培力紀實檔案及精華影片。（新聞轉載自新住民全球新聞網）