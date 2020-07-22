【武漢肺炎】台灣7/22零確診　8月1日起開放外籍人士「有條件」來台就醫

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，國內無新增確定病例。關於昨(21日) 有9名泰國人從台灣入境泰國發燒，中央流行疫情指揮中心今天表示，透過管道詢問泰國官方，此9人的武漢肺炎的檢測結果都是陰性。

指揮中心指出，考量香港、澳洲近期本土病例持續增加，且疫情維持上升趨勢，因此即日起將該2個國家/地區自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家/地區移除。最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。 中低感染風險國家/地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。

此外我國長期推動國際醫療服務，不但協助各國來台就醫的病人，並屢受國際媒體報導，藉此也深化國際友誼。因全球COVID-19(武漢肺炎)疫情影響，我國自今(2020)年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療。現考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。



指揮中心指出，有來台就醫需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行。

所需文件、資料包含：醫療保險證明、檢疫切結書、入境健康證明(登機前三日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告)，及收治醫療機構擬定之入境防疫計畫、醫療計畫書等，由醫療機構代申請人向衛福部提出入境就醫許可申請，申請人或醫療機構於取得衛福部同意函後，可赴相關機關(構)辦理特別入境許可(程序如附件)。



指揮中心進一步說明，經許可入境來台就醫及其陪同者，需於旅客報到(check in)或登機時，向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告，並於航程期間全程配戴口罩；入境後應進行14天居家檢疫，並於檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，始得至醫療機構接受醫療服務；但若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。

另申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費，收治的醫療機構並應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。

外籍人士來台進行國際醫療申請詳細說明與流程圖

指揮中心強調，在展現優質醫療服務及回饋貢獻國際的同時，我國將仍秉持邊境風險嚴管原則，針對申請入台就醫者，規劃完善防疫管理措施，降低外來人士入境後發生社區及醫院內感染的風險，持續為國人健康安全把關。

截至目前台灣累計79,951例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,965例排除)，其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、8人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計14,912,927例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,967,487例、巴西2,159,654例、印度1,155,191例、俄羅斯783,328例及南非381,798例為多；病例中616,029例死亡，以美國143,957例、巴西81,487例、英國45,422例、墨西哥39,485例及義大利35,073例為多。