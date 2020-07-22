美國防部長再推文　重申對民主台灣承諾

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國國防部長艾斯培稍早透過推特表示，「美國維持對民主台灣的承諾」，這也是他繼6月之後，再度重申對台承諾。

艾斯培（Mark Esper）在昨（21）日以視訊方式向總部在倫敦的智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）發表演說，探討美國的印太戰略。他並在之後透過推特表示，「美國維持對民主台灣承諾。」

We remain committed to a democratic Taiwan. https://t.co/nlzxIXkbI4 — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) July 22, 2020

根據美國國防部稍後提供的講稿內容摘要及華爾街日報（WSJ）對智庫演說的報導，艾斯培提及中國持續透過大型軍事演習模擬入侵台灣，不僅破壞區域穩定，也提升誤判情勢的風險；他也指出，美國將繼續向台灣出售軍事武器，以維持台灣自我防衛的能量。

艾斯培表示，他最關切的就是中共解放軍持續在東海與南海的侵略行為，中國在該地區的過分主張，影響了所有貿易國家及鄰國的利益，包括越南、菲律賓、汶萊、馬來西亞、印尼、日本，以及韓國。

艾斯培也批評北京在香港實施的《國安法》，破壞了中國與英國在1984年簽署的《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）裡給予香港高度自治的承諾。

艾斯培還闡述美軍在印太區域的作為，包括運用先進科技、加強部署，並且投資重要建設等。他也提及，美國與區域間的盟友要求中國停止破壞區域穩定並遵國際法律及常規。

此外，去年7月接任國防部長的艾斯培，也透露希望在今年年底以部長身分首度訪問中國，目的是要「加強在具有共同利益的領域的合作、建立危機時溝通所需的系統，以及強化我們在大家所屬的國際系統中公開競爭的意願。」