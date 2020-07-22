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台北上海雙城論壇　柯文哲重申「五個互相」

柯文哲會中指「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」

By  台灣英文新聞－編輯
2020/07/22 12:14
台北上海雙城論壇22日上午在晶華酒店登場，台北市長 柯文哲（圖）致詞時表示，他處理兩岸事務的態度就是 「務實」，兩岸交流比斷流好、合作...

雙城論壇 柯文哲：一家親比一家仇好

台北上海雙城論壇22日上午在晶華酒店登場，台北市長 柯文哲（圖）致詞時表示，他處理兩岸事務的態度就是 「務實」，兩岸交流比斷流好、合作... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台北上海雙城論壇周三（22日）登場，台北市長柯文哲致詞時表示，他處理兩岸事務的態度就是「務實」，並主張五個互相。

中央社報導，受武漢肺炎影響，上海方代表無法來台，今年的台北上海雙城論壇首採視訊進行，不僅取消晚宴，論壇規模也縮小，系統則採用思科。

出席論壇的台北方代表為柯文哲、副市長蔡炳坤、黃珊珊、秘書長陳志銘、副秘書長李得全、副秘書長林育鴻、副秘書長簡哲宏；上海方代表為市長龔正、副市長宗明、秘書長陳靖、副秘書長顧洪輝、台辦主任李文輝。

柯文哲在論壇開幕致詞時表示，儘管受到武漢肺炎疫情影響，許多交流活動被迫中斷，但台北市與上海市的共識是「交流不宜中斷」，所以今年雙城論壇首次採視訊方式處理，也彰顯彼此持續交流的善意與決心。

柯文哲說，他對兩岸關係立場自2015年首次參加雙城論壇以來，仍維持一致，處理兩岸事務的態度就是「務實」，因兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切，「到今天我還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。

柯文哲重申自己主張五個互相原則，即互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。雖然兩岸之間仍有僵局，也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。柯也提透過論壇已務實地解決人民重視的民生問題，未來也會繼續這麼做。

談到防疫工作，柯文哲指台北市至今防疫工作做得不錯，因2013年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）學到一課，所以防疫各方面都超前部署，而今年雙城論壇聚焦於於兩市的防疫作為，希望透過彼此的經驗交換，讓彼此更有信心面對疫情在未來的挑戰。
雙城論壇
柯文哲
龔正

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