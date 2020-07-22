【新冠肺炎】就是不想戴口罩？美國掀防疫論戰 台灣政策受矚目

川普推特發文表示「戴口罩是愛國之舉」(圖/川普推特) 川普推特發文表示「戴口罩是愛國之舉」(圖/川普推特)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）上週美國的單日確診數以7萬7千多例創下新高，截至今日境內已有逾400萬人染病，川普20日終於在推特上發佈「愛國就要戴口罩」的貼文，鼓勵民眾戴口罩。根據CNN的報導，有專家於科學期刊上指出，台灣、新加坡和香港都因為口罩的普及和相關政策的規劃得以大致控制疫情，成為全球防疫先驅。

過去幾個月，川普對於在公共場合戴口罩始終不以為然，不但表示這無法有效阻隔病毒傳播，更認為口罩可能招致麻煩，遲遲不願下達制定相關規範的命令，導致美國境內掀起一波「口罩論戰」。許多人同意川普的看法，認為戴口罩有害人權、限制自由，進而引發多起衝突。

然而，歐洲各國都已逐漸實施強制戴口罩的政策，在英國若進入店家沒戴口罩將會罰款100英鎊（相當於台幣約3千6百元），同時法國、捷克、德國、西班牙、蘇格蘭、義大利、希臘等都制定了相關的法令，盼能遏止疫情在歐洲持續蔓延。

隨著疫情延燒，許多醫療研究單位與政府部門，包含美國疾病管制與預防中心和世界衛生組織都指出，戴口罩可以確實防範病毒傳播。曾經公開表示不鼓勵戴口罩的美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)，也一改先前的說法，認同口罩的防護力。各國的防疫經驗都有助於美國的口罩論戰明朗化，然而川普是否會動推強制戴口罩政策，仍為關鍵的決定性因素。