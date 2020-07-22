台灣董氏基金會：飲食不均衡引發三大隱憂　並提升罹患憂鬱症風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據國健署最新顯示，國人飲食不均，尤其在含較多膳食纖維的蔬果攝取量方面， 19歲以上族群更只有2成攝取足量，且有超過4成民眾天天攝取甜飲料。董氏基金會提醒，不均衡的飲食習慣，不僅影響腸道健康，同時也對身心健康帶來負擔，以及提升罹患憂鬱症的風險。。

董氏基金會於2020年2月針對台灣15至69歲國人進行身體快樂指數網路調查，有效問卷共1068份，包含詢問民眾關於排便、便秘、腹瀉、腸胃不適等順暢力相關問題，結果發現順暢力和水果攝取量呈顯著正相關，進一步分析順暢力表現佳者，每日吃足2份水果者是吃不到1份者的4倍。

台北榮民總醫院內視鏡診斷與治療中心消化內科王彥博主治醫師指出，腸道菌叢及腸道環境的不穩定，可能引發諸多健康問題：

腸胃功能性障礙，如：腸躁症，腹瀉、便秘、腹痛等症狀。 影響免疫力，人體七成免疫細胞在腸道，共生菌影響宿主免疫功能，今年身體快樂指數也指出，民眾免疫力：「常感冒」及「常感覺身體不舒服」者較往年增加。 腸道菌落多元性經由自律神經系統、中央神經系統、內分泌系統，影響身心平衡。

根據2012年發表於《Public Health Nutrition》的西班牙研究顯示，經常攝取不健康的高油糖食物（如漢堡、披薩、甜甜圈、可頌等），會提升罹患憂鬱症的風險。此外，董氏2019年調查亦發現，國小學童攝取越多零食、油炸物、含糖飲料，越容易亂發脾氣、肚子不舒服，且呈顯著正相關。

董氏基金會說明，均衡飲食、攝取足量膳食纖維是「腸道健康人健康」的不二法門。膳食纖維是讓腸道益菌生長的重要關鍵之一，其中的水溶性膳食纖維因具有保水性，可以使糞便柔軟，進而緩解便祕，維持腸道順暢。

攝取足量膳食纖維也有助於減緩醣類的吸收，進而延緩血糖上升的速度，讓血糖穩定，因血糖不穩時較易發生情緒低落、焦慮、煩躁等現象，因此血糖穩定對降低負面情緒也有幫助。

膳食纖維是腸道益生菌的營養來源，包含：未精製全榖雜糧類、蔬菜、水果及豆類。王彥博醫師建議，每日應至少攝取25-31克膳食纖維，而富含水溶性纖維的水果如：柑橘類水果、木瓜、藍莓、奇異果等，例如奇異果已證實其多酚萃取物有抑菌作用，可抑制腸道內病原體，並促進益生菌生長。