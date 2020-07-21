家中有問題毛孩好苦惱？台北動保處免費提供一對一諮詢、矯正訓練課程了解狗狗內心深處

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)想知道家中毛孩在想什麼嗎？台北市動物保護處免費開設「犬隻行為訓練課程」，可免費諮詢毛小孩行為問題，並提供1對1或1對多之行為矯正訓練課程，將於台北市動物之家及潭美毛寶貝快樂公園舉行。

台北市動物保護處與台北市陪伴犬協會以「以訓練代替棄養」為宗旨，免費開設「犬隻行為訓練課程」，讓新手或受犬隻行為問題所苦的飼主，藉由本系列課程了解狗狗的世界，也讓領養民眾了解狗狗進入家庭該如何相處，並透過本次訓練更深入了解家中動物，減少萌生棄養的念頭。

動保處說明，北市救援及收容犬貓數量逐年提升，希望藉由多元方式提高收容犬貓曝光率及認養機會，並同步從源頭教育著手，以減少犬隻不擬續養及收容問題；經分析民眾不擬續養犬隻的原因，其中犬隻行為問題為主要因素之一，為解決飼主困擾，今年舉辦犬隻行為訓練課程，並首度移至台北市動物之家及潭美毛寶貝快樂公園辦理，提供飼主安心諮詢與毛寶貝安全訓練的空間。

動保處指出，本課程由飼主填寫參與場次，講師進行教學，提供單一犬隻免費4次課程訓練及諮詢，課程將預先了解犬隻生活情形及行為問題，以評估後續合適訓練方式，希望提升犬隻穩定性，讓飼主能有效從課程中建立與毛寶貝良好相處模式，進而建立彼此信任感。

該活動可免費諮詢毛小孩行為問題，並提供1對1或1對多之行為矯正訓練課程，7月份活動場次為：7/21,23,24,28,30,31，上午10時至12時，共九場，每次2小時，詳情請前往台北市陪伴犬協會及台北市動物保護處查詢，或是直接報名去。