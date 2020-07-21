卡卡！台灣文化部「藝FUN券」領取緊急狀況　第二波將推四大超商合作方案

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)文化部今日抽出「藝FUN券」得主共210萬7,883位，然而大批民眾欲兌換時導致伺服器大塞車，文化部已增加緊急硬體設備應對。

文化部加碼發行200萬份之「藝FUN券」，已於今（21）日中午公開抽出身分證（居留証）號末碼0、3、4、5、7、8、9者，總計共210萬7,883人獲得。今日下午因簡訊發送伺服器壅塞，導致民眾無法取得手機簡訊驗證碼，或因驗證碼超過30分鐘而無法領取「藝FUN券」的情形。

文化部表示，造成民眾不便與擔心，甚感抱歉。為提升領取順暢度，目前已緊急增加硬體設備，明（22）日中午12點正式實施前，可以讓民眾收到驗證碼簡訊，順利領取「藝FUN券」，文化部保證，只要是有註冊成功且有抽到「藝FUN券」的民眾權益不受影響。

文化部長李永得說明，由於最後加總抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送，並特別提到「恭喜所有的獲獎者，也希望這次雖然沒有獲獎的民眾，仍能攜手共同挺藝文」。

李永得透露，針對65歲以上、18歲以下的手機弱勢及身心障礙者，文化部也將規劃第二波與四大超商合作專案。

文化部強調，領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等等，使用期限一直到今年12月31日止。