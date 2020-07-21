顛覆你對坪林的想像！到茶博館「茶山學特展」探險趣！

新北市坪林茶業博物館暑期巨獻「茶山學」 特展今(21)日開幕，搜羅7大博物館所珍藏品一次盡覽，彷彿將 整座茶山搬進展場，不但有栩栩如生的動植物標本， 還有奇幻感十足的漂浮植物小宇宙，讓人大開眼界！

新北市政府文化局表示，坪林除了是知名茶鄉外， 也是大臺北水源保護區，擁有無污染的優質環境，群山煙嵐掩映間， 這個遠離塵囂的桃花源，不僅涵養出蓬勃的苔蕨林木與鳥獸蟲魚， 還有傳承百年的製茶工藝，自然與人文資產都極為豐富， 是一座藏有無盡寶藏的茶山，非常值得深入探索。

為了讓大眾更瞭解坪林地區，茶博館特別跨領域廣召臺灣歷史博物館 、臺北市立動物園、臺大動物博物館、臺大昆蟲標本館、 郵政博物館、農委會特有生物研究保育中心、林試所植物園等7個專 業博物學館所攜手合作，嚴選各單位的精采典藏品展出， 透過生動的動植物標本及珍貴文物，結合創意策展手法， 打造出超療癒的五感體驗展場， 讓參觀民眾不但對坪林的過往人文歷史故事充滿興趣， 也對日常罕見的動物標本及美麗繽紛的昆蟲展區大感驚艷， 更對館方精心設計的浮空苔球自轉植物小宇宙嘖嘖稱奇， 感覺彷彿進入魔幻森林奇境，睜大眼睛欣賞之餘， 也紛紛拿起手機在展場四處拍照留念。

今日開幕式，館方也搭配展覽內容， 邀請表演藝術家陳沛元帶來充滿自然禪意的「三昧琴」 以及有宇宙之音美譽的「手碟」演奏， 以清澈空靈的奇幻美聲為展覽揭開序幕。展覽期間， 茶博館將舉辦一系列豐富有趣的教育推廣活動， 帶領大家探索茶山的無窮珍寶，想知道我們可以從茶山中學習到什麼 嗎？邀請您即刻啟程前往茶博館，展開一場茶山知性學旅！ 更多活動詳情請至茶博館臉書粉絲專頁www.facebook. com/pinglin.tea.m查詢。