「2020新北市樂壇新星」音樂會 音樂夢想之路不孤單 新北暖心陪伴

為發掘優秀藝文人才，新北市政府辦理「 新北市樂壇新星」甄選活動，迄今已邁入第五年， 累積40組優秀音樂人才於新北市藝文中心演藝廳閃亮登台， 期望提供新生代音樂家登上夢想舞臺一展長才。 今年首波音樂會將在8月15日、16日正式展開， 由赴美歸國音樂才子- 張博翔及一群才華不凡的青少年團體U18爵士少年團帶來兩場截然 不同的音樂饗宴。

文化局局長龔雅雯表示， 新北市政府長年致力於培育優秀的青年藝術家，在今(2020) 年受新冠肺炎嚴重衝擊的藝文產業，新北市期望透過「 新北市樂壇新星」甄選活動，以具體行動支持藝文產業， 給予新世代音樂家們展演機會。 藉由本活動提供民眾優質多元的音樂節目， 讓上半年熱愛藝文活動已蠢蠢欲動的觀眾們可以走進演藝廳， 親臨現場，讓每一顆細胞都陶醉於音樂的感動與美好。

今年首場音樂會《琴聲/情深：2020張博翔鋼琴獨奏會》， 由甫畢業於茱莉亞音樂學院的青年鋼琴家張博翔， 為新北市的愛樂者帶來一系列浪漫時期的著名作品， 一同走入蕭邦與舒曼兩位浪漫時期音樂家的深情世界。 節目開場安排蕭邦一生創作不輟的夜曲，從充滿即興風格、 飄逸悠揚的《降E大調夜曲》，到最為宏偉悲壯的《C小調夜曲》， 帶領聽眾緩緩走進蕭邦的內心世界。 下半場將安排舒曼對愛人克拉拉情意深重的告白， 藉由琴音聽見戀人的呢喃情話。張博翔的演奏備受國際名家讚賞， 演奏風格細膩且擅長詮釋深富詩意的作品，在這場音樂會中， 也將透過琴聲傳遞作曲家的情深。

今年度10組青年音樂家樂器組合多元，曲目規劃精彩， 8月16日緊接著由平均年齡不到18歲卻擁有豐富演出經驗的「 U18爵士少年樂團」以熱情活潑的爵士樂曲， 邀請觀眾們狂熱沈浸於爵士音樂的深奧樂理與奔放即興之中。 五位成員組合成U18小編制樂團， 由薩克斯風演奏家李承育擔任音樂總監，柔情多變的薩克斯風、 爆發力十足的小號、 扮演音樂橋樑的鋼琴以及節奏分明的貝斯與鼓組，彼此完整襯托， 帶給聽眾一段青春洋溢且活力十足的爵士饗宴。

「2020新北市樂壇新星」10場音樂會， 陸續於新北市藝文中心演藝廳閃耀登場， 活動於2020年8月15日一路暖心陪伴大家直至2021年1月 6日。詳細資訊請至新北市政府文化局網站查詢https:// reurl.cc/ZOxX0M 。

