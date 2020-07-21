「體貼孕婦，厚您揪甘心」 新北市好孕專車乘車E化支付系統啟動囉！

新北市自101年起， 全國首創好孕專車產檢計程車資補貼，迄今有9萬人受益， 新北市政府今年起更將好孕專車從紙本乘車券提升到E化支付系統， 預計於8月1日起正式上路，新北市長侯友宜表示， 透過APP數位化服務，讓孕婦媽媽受到更貼心、周到的照顧， 也讓新北市更進一步邁向智能城市。 社會局「體貼孕婦，厚您揪甘心」 新北市好孕專車E化支付系統記者會21日在市府召開， 透過行動劇和E化支付系統操作說明，民眾只要先下載「 我的新北市」APP並註冊會員，即可點選「好孕專車」圖示， 進入主頁面後，依序操作，在搭乘時，掃描司機QR CODE即可完成支付。 侯友宜表示，新北市101年在朱立倫市長任內推動好孕專車， 凡設籍新北市孕婦，包含外國籍及大陸配偶， 在最近一年綜合所得總額未達150萬元，即可申請， 迄今已有9萬6千多人申請，有近9萬人獲得審核通過。 侯友宜表示，在研考會資訊中心的協助下，從今年8月1日起， 好孕專車要啟用電子支付系統，同樣每趟次補貼最高200元， 共補貼20趟次，以方便孕婦搭乘到醫療院所產檢， 初期考量原已核發的紙本乘車券， 因此採紙本乘車券及電子支付系統雙軌並行， 從明年6月起則全面使用APP支付系統。 侯友宜也感謝台灣大、皇冠、大都會、藍天使、 優良和龍星等六大車隊全力配合，讓E化支付系統能順利推行， 提供孕婦媽咪更體貼且周全的照顧服務。 預產期9月1日的許素玲媽媽表示，紙本乘車券要簽名、 填寫產檢醫院、金額等，有時大包小包容易忘記帶著， 改用APP只要「逼」一下即可，非常方便。 社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，市府已開始宣導， 如民眾有關好孕APP系統問題， 可以直接撥打55783940服務專線。