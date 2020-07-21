美國動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」線上呈現　台灣精選作品放映、漫畫家彭傑跨海演講

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣精選10部作品於美國動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」放映，並邀請漫畫家彭傑演講分享經歷，線上展示 活動「Comic-Con@ Home」將於7月22日起至26日舉辦。

美國動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」（Comic-Con International: San Diego）本屆雖因肺炎疫情而取消實體活動， 但為回應廣大漫迷的期待，自7月22日起至26日將舉辦線上展示 活動「Comic-Con@ Home」，邀集全球各地動漫業者共襄盛舉。

本年臺灣漫畫也「 疫」不容辭，除推出10部精選作品於線上展館呈現， 另邀請漫畫家彭傑預錄演講，跨海暢談創作心得，影片將於臺灣時間 7月25日在主辦單位的Youtube頻道播映。

在文化部及駐洛杉磯臺灣書院的支持下，臺灣去年以「東方的力量： 台灣英雄聯盟」首度參展， 本年由中華動漫出版同業協進會以臺灣在地信仰與奇幻傳說為主題策 劃線上展，介紹左萱《神之鄉》、常勝《隱藏關卡》、T.K章世炘 《SKANDA烈炎真言》、蚩尤《最強天后》、YinYin《 上上籤》、nyaroro《Debug-筆電的使用手冊》、Tw inkle《今日會長也吉星高照！》、柚子與楊宛儒《虎爺起駕： 紅衣小女孩前傳》、彭傑《時間支配者》、肝匠與馮昊《 失格紋的最強賢者》等作品。

本次受邀線上演講的漫畫家彭傑， 為國內首位在日本週刊連載的創作者，擁有豐富的IP跨界應用及跨 國團隊合作經驗，將以「跟著漫畫來場奇幻時間之旅」（Trave l Through Time with Comics）為題，分享作品《時間支配者》 創作歷程及動畫化之經驗； 影片亦收錄現場手繪畫面及精彩動畫片段，精采可期， 歡迎海內外觀眾追蹤主辦單位(Comic-Con) Youtube頻道，準時上線觀賞。

聖地牙哥國際漫畫展1970年創辦，每年7月間舉行近700場活 動，跨漫畫、動畫、電玩及電影等領域，吸引約13萬漫迷參與， 是動漫產業年度盛會。今年因應疫情改為線上辦理，5天展期除推出 精彩獨家展示，亦將舉辦線上變裝比賽及超過350場演講會。

臺灣館詳細資訊（攤位號碼5524）請前往官網或Yout ube頻道查詢。