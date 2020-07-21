台灣新二代幸福食堂 印尼美食「巴東牛肉」入便當

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由新竹市家庭服務中心主辦異國文化體驗營，邀請24名來自越南、馬來西亞、柬埔寨、印尼、菲律賓、中國等不同國家，設籍並居住在新竹市的新二代參與。希望新二代小朋友可以透過食物可以認識母親的原鄉，了解不同的飲食文化。

上午的活動內容是透過新二代畫自己，跟大家做自我介紹。然後透過許多食物遊戲卡，請小朋友找最喜歡的食物卡片，像是林柏志的午餐設計，有饅頭加巧克力當午餐開胃菜，主食有咖哩和速食漢堡可樂，晚餐是牛肉麵加火鍋，還拿了珍珠奶茶加雞排的卡片當宵夜。

下午的活動是透過新二代劉千萍陪伴家人回越南探望親人的影片，讓現場所有新二代認識他們的原鄉，並了解當地跟臺灣的差異性。同時，目前就讀臺大研究所的劉千萍透過簡報，現身說法介紹母親原鄉的特色，回憶過去在越南讓她印象深刻的經驗。

她以自己小時候的成長經驗分享過去面對的衝突，還舉例有一回媽媽帶著妹妹回越南，她去阿嬤家住一小段時間，那段時間聽到許多親戚說些關於媽媽的流言。讓她覺得壓力很大，甚至一度待在阿公阿嬤家，拒絕回家面對媽媽。

直到高中參加臺灣文學社團認識很多影響自己的人物，因為高中社團的自我探索，找到自己的方向。

她覺得，像他們這樣的新二代有一種特性，因為他們都得靠自己，不論是升學還是未來都需要自己獨立面對。劉千萍還希望日後如果有錢，可以買一棟大房子，把父母還有阿公阿嬤都找來一起住，大家一起生活。

最後大家為了慰勞辛苦的防疫人員，還在現場由新二代李依庭帶領大家使用南洋香料製作防疫便當，準備明天送馬偕醫院防疫人員140份餐點。小朋友在現場協助洗切南薑，菜色包括蝦醬花椰菜，天貝小魚乾，烤蛋和薑黃飯，另外還有綜合香料雞湯，主菜則有薑黃雞腿和巴東牛肉，不但營養均衡還色香味俱全，令人食指大動呢！