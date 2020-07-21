台灣出現今年首例本土登革熱個案　患者活動地包含桃園和台北中山區

衛生福利部疾管署副署長莊人祥（中）21日下午在疫情 週報公布，國內今年首例本土登革熱病例，為居住桃園 市桃園區玉山里30多歲男性。 衛生福利部疾管署副署長莊人祥（中）21日下午在疫情 週報公布，國內今年首例本土登革熱病例，為居住桃園 市桃園區玉山里30多歲男性。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署今（21）日公布國內今年首例本土登革熱病例，該名患者近期無國外旅遊史，就醫多次後才確診，目前個案住院治療中，同住接觸者無疑似症狀。

疾管署說明，該患者為居住桃園市桃園區玉山里30多歲男性，因陸續出現發燒、皮膚紅疹症狀，分別於7月15日及19日就醫，起先被診斷為是流感，服用流感抗病毒藥物三天後，症狀仍不見好轉，於20日進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，於今(21)日檢驗確診感染登革熱第一型。

疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，主要活動地於桃園市及桃園區住家外，曾至台北市中山區等地洽公，由於桃園處於國境大門，初步研判社區中可能有不顯性感染者，待進一步調查以釐清感染源。

疾管署呼籲，近期國內各地易發生午後雷陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；另提醒地方政府特別注意從東南亞返台之居家檢疫對象，應留意其健康情形，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。

此外，也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。